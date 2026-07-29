Texcoco se suma al Canje de Armas 2026 para promover la paz y fortalecer la seguridad

Como parte de la estrategia nacional para fortalecer la seguridad y fomentar una culura de paz, el Gobierno de México, en coordinación con el Gobierno del Estado de México y el Ayuntamiento de Texcoco, anunció la realización de la campaña Canje de Armas 2026, mediante la cual la ciudadanía podrá entregar voluntariamente armas de fuego y recibir un incentivo económico.

El programa se llevará a cabo del 10 al 15 de agosto en el Jardín Municipal de Texcoco, en el área del Asta Bandera, donde se intalará un módulo de atención para recibir armas y artefactos de manera voluntaria, anónima y segura.

Las autoridades señalaron que esta iniciativa busca retirar armas de los hogares y de las calles para reducir riesgos de accidentes, prevenir hechos de violencia y contribuir a la construcción de comunidades más seguras.

La campaña cuenta con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el Gobierno del Estado de México, la Secretaría de Seguridad estatal y el Gobierno Municipal de Texcoco, encabezado por el presidente municipal Nazario Gutiérrez Martínez.

Texcoco se suma al Canje de Armas 2026 para promover la paz y fortalecer la seguridad

De acuerdo con el procedimiento, las personas interesadas únicamente deberán acudir al módulo con el arma o artefacto que deseen entregar. Personal de la Unidad de Vinculación, Comunicación Social y Relaciones Públicas brindará la información necesaria sobre el proceso.

Posteriormente, especialistas de la Secretaría de la Defensa Nacional revisarán el arma para identificar sus características y determinar el monto económico que corresponde, de acuerdo con un tabulador oficial que considera el tipo de arma, calibre y su estado físico y funcional.

Una vez informado el valor del arma, el ciudadano decidirá libremente si acepta realizar el canje. En caso de hacerlo, personal del Órgano Interno de Control, la Unidad de Vinculación y la Defensa verificará los datos, registrará el procedimiento y entregará el apoyo económico correspondiente.

Texcoco se suma al Canje de Armas 2026 para promover la paz y fortalecer la seguridad

Finalmente, el arma será destruida por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, evitando que vuelva a ser utilizada.

El tabulador contempla incentivos para diversos tipos de armas, entre ellas armas artesanales, deportivas, armas de fuego permitidas por la ley, armas de uso exclusivo del Ejército, piezas de artillería, granadas y cartuchos, con montos que varían según sus características y condiciones.

El módulo funcionará de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas y los sábados de 10:00 a 14:00 horas, en el Jardín Municipal de Texcoco, ubicado en la colonia Centro.

Las autoridades hicieron un llamado a la población para aprovechar esta campaña y contribuir a disminuir la presencia de armas en los hogares, recordando que el programa garantiza confidencialidad y no implica investigaciones para quienes entreguen voluntariamente su armamento.

Las autoridades hicieron una invitación a la población para aprovechar esta campaña y contribuir a disminuir la presencia de armas en los hogares, recordando que el programa garantiza confidencialidad y no implica investigaciones para quienes entreguen voluntariamente su armamento.