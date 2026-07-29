Clara Brugada inaugura la 21ª edición de la Feria de la Torta en VC; rompen récord con megatorta de 1.7 toneladas

Feria de la Torta de Venustiano Carranza

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, inauguró este miércoles la 21ª edición de la Feria de la Torta en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza, donde destacó la importancia del evento como un espacio para promover la gastronomía y fortalecer la economía de los comercios locales.

Durante la apertura, Brugada señaló que en la capital existen alrededor de 10 mil negocios dedicados a la venta de tortas, por lo que consideró que este alimento forma parte de la identidad gastronómica de la ciudad y representa una fuente de empleo para miles de familias.

Además apuntó que este alimento forma parte de la vida cotidiana de estudiantes, trabajadores y familias, así como que es capaz de combinar ingredientes que pueden aportar una alimentación completa.

Megatorta rompe récord

Como parte de las actividades de la feria, la alcaldía elaboró una megatorta de 100 metros de longitud, que al finalizar el proceso oficial de pesaje registró más de una tonelada con 700 kilogramos, con lo que se informó que se logró superar el récord que buscaban establecer.

La alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, explicó que el pesaje se realizó bajo estándares de higiene y supervisión internacional con el objetivo de obtener un Récord Guinness.

Brugada, por su parte, expresó sus felicitaciones por el logro, “Romper el Récord Guinness no es nada sencillo. Vengo a felicitar a la alcaldesa Evelyn Parra y a todo el equipo de Venustiano Carranza por este logro tan importante”, expresó.

¡Es oficial! Tenemos Récord Guinness de la torta más grande. Gracias a la dedicación y cariño de todas y todos los que lo hicieron posible. ¡Esto es de Venustiano Carranza para el mundo! #RécordGuinness #TortaGigante #EvelynParra #OrgulloVC pic.twitter.com/TWHGaUHhzU — EVELYN PARRA (@evelyn_parraA) July 30, 2026

Por otro lado, también señaló que este alimento es parte fundamental de la gastronomía del país y recordó que el escritor Jorge Ibargüengoitia definió a la torta como una de las grandes invenciones mexicanas. También destacó la gran variedad que hay de este platillo tan solo en la capital como las tortas de chilaquiles o las guajolotas.

Expositores de México y otros países

La Feria de la Torta reúne a decenas de expositores provenientes de estados como Jalisco, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Michoacán, Estado de México y Ciudad de México, además de representantes gastronómicos de países como Cuba, Colombia, Argentina, España, Alemania, China y República Dominicana, entre otros.

Los asistentes podrán encontrar desde tortas tradicionales hasta opciones gourmet y especialidades internacionales durante los días que dure el festival.