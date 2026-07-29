Conagua, CAEM y Aguas de Huixquilucan avanzan en proyecto para modernizar infraestructura hidráulica en Santiago Yancuitlalpan

Con el compromiso de fortalecer el suministro de agua potable para los habitantes de Santiago Yancuitlalpan, autoridades de los tres órdenes de gobierno realizarán una nueva visita técnica a la garza de esta comunidad como parte de los trabajos de planeación para la modernización de la infraestructura hidráulica.

En estas acciones participará personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) y Aguas de Huixquilucan, quienes darán seguimiento a las labores de evaluación y coordinación para definir las mejoras que requiere la instalación.

La visita permitirá avanzar en la planeación del proyecto de modernización de la garza, considerada una pieza importante para el abastecimiento de agua potable en la comunidad. Con ello, las autoridades buscan optimizar su funcionamiento y garantizar un servicio más eficiente para las familias de Santiago Yancuitlalpan.

Estas actividades son parte de la estrategia conjunta entre los distintos niveles de gobierno para fortalecer la infraestructura hidráulica del municipio y atender las necesidades de la población en materia de suministro de agua.

Con esta coordinación institucional, se espera que las acciones de modernización contribuyan a mejorar la distribución del recurso hídrico, beneficiando a los habitantes de la comunidad y reforzando el compromiso de las autoridades con un servicio de agua potable más confiable y de mayor calidad.