Tlalnepantla invita al "Reciclatón" para fomentar el reciclaje y el cuidado del medio ambiente

Con el objetivo de promover el reciclaje y fortalecer las acciones a favor del medio ambiente, el Gobierno de Tlalnepantla llevará a cabo una nueva edición del “Reciclatón”, una jornada en la que la ciudadanía podrá intercambiar diversos materiales reciclables por plantas árboles frutales y otros incentivos ecológicos.

La actividad se realizará el próximo viernes 31 de julio, en la Plaza Dr. Gustavo Baz Prada, ubicada en Tlalnepantla Centro, en un horario de 10:00 a 14:00 horas.

A través de esta iniciativa, las autoridades municipales buscan crear conciencia sobre la importancia de separar correctamente los residuos y darles una segunda vida, contribuyendo así a disminuir la contaminación y generar más espacios verdes en el municipio.

Como parte del programa, los asistentes podrán llevar materiales reciclables como PET, cartón, aluminio, papel, plástico, hojalata, evases de Tetra pak, pilas, tapitas, electrodomésticos, ropa usada en buen estado y aceite vegetal usado. A cambio, recibirán árboles frutales, plantas polinizadoras, suculentas y podrán participar en talleres ambientales.

Tlalnepantla invita al "Reciclatón" para fomentar el reciclaje y el cuidado del medio ambiente

El gobierno municipal destacó que cada residuo separado correctamente representa una oportunidad para proteger el entorno, reducir la cantidad de basura que llega a los rellenos sanitarios y fomentar una cultura de aprovechamiento de materiales.

Además de incentivar el reciclaje, el “Reciclatón” busca involucrar a las familias en acciones que beneficien al medio ambiente, promoviendo hábitos responsables desde el hogar y reforzando el compromiso ciudadano con la sostenibilidad.

Las autoridades hicieron un llamado a la población para participar en esta jornada y aprovechar la oportunidad de transformar materiales que normalmente serían desechados en recursos que contribuyan al cuidado de la naturaleza.

Tlalnepantla reafirma su compromiso con la protección del medio ambiente y la construcción de una ciudad más limpia y sustentable, invitando a los habitantes a sumarse a este esfuerzo colectivo que busca mejorar la calidad de vida y preservar los recursos naturales para las futuras generaciones.