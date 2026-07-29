PAN acusa fracaso de estrategia contra el despojo en la CDMX; denuncias aumentan del 3.4% en 2026

Presidenta del PAN en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez Ureña

Un año después de que el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) anunciara la creación del Gabinete de Prevención y Atención a los Despojos, el debate sobre este delito volvió a colocarse sobre la mesa esta vez por parte de a presidenta del Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez Ureña , que aseguró que la estrategia no ha dado los resultados esperados y que las denuncias continúan creciendo en la capital.

Con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en mano, el PAN afirmó que durante el primer semestre de 2026 se iniciaron mil 966 denuncias por el delito de despojo, lo que representa un incremento de 3.4 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado.

De acuerdo con esos datos, Iztapalapa encabeza la lista de alcaldías con mayor número de denuncias, al registrar 291 casos, seguida por Gustavo A. Madero, con 217.

Para la dirigente panista, las cifras reflejan que el problema sigue presente y que las familias continúan enfrentando el riesgo de perder su patrimonio y sostuvo que las instituciones deben garantizar la protección de las viviendas y no permitir que el delito siga avanzando.

“Morena anunció con bombo y platillo un gabinete para combatir el despojo, pero las cifras demuestran que el problema no sólo continúa, sino que sigue creciendo. Las familias necesitan resultados; su casa y su patrimonio deben estar protegidos por las instituciones y no abandonados por ellas”, expresó.

Menos del dos por ciento de detenciones

El PAN también recordó que, entre enero de 2020 y abril de 2026, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió más de 25 mil carpetas de investigación por despojo.

Sin embargo, señaló que en ese mismo periodo únicamente se registraron 463 detenciones, una cifra que representa menos del dos por ciento de los casos iniciados y que, a decir del partido, evidencia los niveles de impunidad que persisten en este delito.

Reformas impulsadas por el PAN

Frente a este panorama, legisladores de Acción Nacional señalaron que desde el Congreso capitalino han presentado diversas iniciativas para reforzar la protección del patrimonio de las familias, endurecer las sanciones por despojo y cerrar los vacíos legales que, consideran, facilitan la comisión de este delito.

El partido sostuvo que Morena ha votado en contra de distintas propuestas en varias ocasiones, situación que, aseguró, ha generado preocupación y especulación entre ciudadanos sobre una posible protección a redes que operan alrededor del despojo de inmuebles.

Entre los avances destacados por el PAN se encuentra la incorporación, al dictamen aprobado por el Congreso de la Ciudad de México en noviembre del año pasado, de su propuesta para aumentar las penas cuando el despojo se cometa con violencia, engaño, simulación de actos jurídicos, participación de grupos delictivos, afectación a personas adultas mayores, suplantación de identidad o intervención de servidores públicos.

Respaldo a las víctimas

La diputada Daniela Álvarez reiteró que Acción Nacional continuará acompañando a las personas afectadas por este delito, como, dijo, lo ha hecho desde la Legislatura pasada.

“Detrás de cada carpeta de investigación hay familias que perdieron el esfuerzo de toda una vida. No vamos a dejar de acompañarlas ni de exigir que las autoridades actúen con responsabilidad y firmeza”, afirmó.

Respecto a los casos de despojo que recientemente trascendieron en medios de comunicación en la colonia Del Valle, el PAN capitalino respaldó el posicionamiento emitido por la Alcaldía Benito Juárez el pasado 23 de julio, en el que se establece que no se permitirá que personas o grupos, al margen de la ley, pretendan apropiarse de espacios o inmuebles que no les pertenecen.

Asimismo, hizo un llamado a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para realizar las investigaciones correspondientes y garantizar la protección del patrimonio de las familias.

Por su parte, el diputado Federico Chávez, representante de Benito Juárez en el Congreso local, aseguró que Acción Nacional mantendrá el impulso de reformas para fortalecer la protección del patrimonio de las familias, exigir resultados a la Fiscalía y acompañar a quienes hayan sido víctimas de despojo.

“No vamos a dejar solas a las familias que han visto amenazado el patrimonio que construyeron durante años. Seguiremos impulsando reformas para cerrar el paso a quienes cometen este delito, exigiendo resultados a la Fiscalía y acompañando a las víctimas hasta que tengan acceso a la justicia”, concluyó.