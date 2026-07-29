Tras incremento de despojos, módulos de diputados locales serán para recibir y acompañar a víctimas

Ciudad de México. Mayo, 2022. FOTO: CUARTOSCURO ERNESTO ÁLVAREZ (Ernesto Alvarez)

Las y los legisladores de Morena en el Congreso de la Ciudad de México acordaron que sus módulos legislativos estarán atentos para recibir, canalizar y acompañar a las vecinas y vecinos que requieran asesoría en casos de despojo; a esta iniciativa se sumaron diputados de otras fuerzas políticas como el PAN, quienes aseguraron que este delito ha aumentado significativamente durante este sexenio.

La panista Liz Salgado señaló que del 2020 a la fecha se han registrado más de 25 mil casos, de los cuales solamente menos del 2 por ciento han obtenido resolución judicial.

Recordó que en noviembre del 2025 el Congreso aprobó diversas reformas para combatir los despojos, y en junio el Gobierno de la Ciudad instaló un gabinete con ese mismo objetivo; pese a ello, “la ciudad enfrenta una realidad que la rebasa en este tema”.

Al tomar la palabra, coordinadora de la bancada, Xóchilt Bravo, destacó que como representantes de la ciudadanía, corresponde a las y los legisladores estar cerca de la gente también desde sus espacios de atención ciudadana.

“Propongo que los 66 módulos de las y los legisladores estén atentos también a la recepción de cualquier solicitud”, expresó al recordar que su bancada ya ha atendido a diversas vecinas y vecinos en esta materia.

Bravo también aprovechó para hacer un llamado a las alcaldías, como primer nivel de contacto de gobierno con la ciudadanía, para sumar esfuerzos ante este delito. Señaló que los casos de despojo que hoy se han verificado con mayor frecuencia, con denuncias públicas y presencia en medios de comunicación, se concentran en las alcaldías Benito Juárez y Cuauhtémoc, sin que ello signifique que el fenómeno no se presente en otras zonas de la ciudad.

Destacó la importancia de lograr una cohesión entre todos los niveles de gobierno y las y los diputados, para proteger el patrimonio de las familias capitalinas y su derecho a habitar un espacio propio con tranquilidad y sin temor.

“Nos ponemos a la orden de la ciudadanía para poder acompañar en todo momento”, afirmó.

El vocero de la bancada, Paulo García recordó que el Congreso local ya legisló en la materia, al reformar el Código Penal, el Código Civil, la Ley Registral y la Ley del Notariado para fortalecer la prevención y sanción del delito de despojo, a partir de la iniciativa impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

El diputado también llamó a que los equipos jurídicos de los módulos legislativos estén a disposición de la gente, para sumar a los esfuerzos que se realizan desde otros poderes.

“Vamos a poner manos a la obra para apoyar la manera decidida de actuar del gobierno de la Ciudad”, expresó, y destacó que es importante que se sumen esfuerzos para poder ayudar a las víctimas.

PAN señala que el Estado falla a la ciudadanía

Las y los legisladores del PAN coincidieron en que el despojo es una crisis que marca que el Estado está fallando en una de sus responsabilidades fundamentales, dar protección y certeza jurídica a las personas y sus bienes.

Por lo que hicieron un llamado a las autoridades de Seguridad, Gobierno y procuración de Justicia de esta ciudad, para que actúen con mayor fuerza en el combate de este delito, protejan de manera efectiva a las víctimas y actúen contra quienes fomentan esta práctica, en especial si son servidores públicos o notarios.

Además solicitaron que también las y los titulares de las 16 alcaldías se involucren de alguna manera para atender a las y los vecinos afectados por este delito.

“Tenemos que entrarle todos a este tema, y tenemos que revisar nuestro marco jurídico y poder darles mayores herramientas a las instituciones para poder atender este tema, porque las que hoy tienen pues nos damos cuenta que no están funcionando”, lamentó el Legislador Mario Sánchez.