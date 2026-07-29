¿Qué tan lleno está el Metro?: Implementarán cámaras térmicas para indicar afluencia de personas en estaciones

STC Metro Instalarán cámaras térmicas en las estaciones (cuartoscuro)

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México contará con cámara térmicas que permitirán a los usuarios conocer el nivel de afluencia en una estación determinada.

Cámaras térmicas en el metro: Así funcionará nuevo sistema para detectar afluencia

El director del sistema Adrián Rubalcava Suárez anunció la instalación de 1,600 cámaras en el sistema de Metro, 800 de las cuales serán térmicas. Estos dispositivos proporcionarán información en tiempo real sobre la afluencia de personas en distintas estaciones del Metro. La implementación de esta tecnología representa una inversión de 80 millones de pesos en el sistema de transporte más utilizado de la capital.

Se comunicará el aflujo de personas a través de un “semáforo de calor” que irá del color verde al morado. Verde significará que la estación se encuentra vacía o con muy poco tráfico de personas, mientras que el morado indicará que la afluencia de personas es excesiva. Los usuarios podrán informarse a través de la página oficial del Metro o en su cuenta oficial de X.

En cuanto a cuestiones de privacidad, las cámaras no registrarán rostros ni funcionará para identificar a individuos. Sólo registrarán el mapa de calor de la estación.

La primera estación que se verá beneficiada por los avances tecnológicos será Auditorio, pero ya se encuentran instalando las cámaras en 20 estaciones de las Líneas 7 y 2. Se contempla continuar con la Línea 3 una vez que terminen las obras que se llevan a cabo en esta ruta. El servicio entrará en operación el próximo mes de agosto.

El servicio será útil para todos aquellas que se preguntan si deberían utilizar el Metro o si, por la cantidad de personas, conviene apostar por otra alternativa de transporte.