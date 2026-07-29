Desarticulan a “Los Patrones” y a “Los Rebollo”, de “Don Checo”, huachicoleros en Edomex

Detenidos "Los Patrones". (FGR)

Fue desmantelada una organización encabezada por Cirio “N” alias “Don Checo”, quien fue detenido en junio de 2025, dedicados al robo de hidrocarburos en el Estado de México.

En ese momento, “Don Checo” fue capturado junto con 31 probables integrantes de su grupo y quienes formaban una de las principales organizaciones criminales dedicadas al robo y comercialización ilícita de hidrocarburo en la zona centro del país.

Luego de la detención de este sujeto, el control de las actividades ilícitas fue asumido por Mauricio “N”, alias “El Burras”, integrante de una facción de un grupo de la delincuencia organizada, quien fue detenido en abril de 2026 junto con seis personas más.

Las líneas de investigación ubicaron a Andrés “N”, alias “El Patrón”, como uno de los posibles responsables de dar continuidad a las operaciones delictivas.

Estos sujetos se dedican a la extracción y comercialización ilícita de Gas LP mediante el uso de empresas gaseras, además de la perforación clandestina de ductos y traslado del combustible ilícito.

De acuerdo con las investigaciones, la organización mantenía presencia en los municipios de Chimalhuacán, Ecatepec, Jaltenco, Nextlalpan, Tecámac y Tonanitla, en el Estado de México.

Se trata de “Los Patrones”: Andrés Téllez González, Noel Bustos Torres, Jesús Resendis Hernández, José Guillermo Cruz Martínez, Ulises Alejandro Trujillo Torres y Leonardo Leyva Picazo.

En días recientes se ejecutaron órdenes de cateo en 14 inmuebles ubicados en el Estado de México, con el objetivo de desarticular la estructura criminal.

Durante esta acción, se localizaron aproximadamente 47 mil litros de Gas LP, cerca de un millón de pesos en efectivo, narcóticos, armas de fuego, cargadores y cartuchos.

De igual forma, fueron asegurados diversos vehículos, incluidos cuatro de alta gama y tractocamiones, además de tanques de almacenamiento y 11 inmuebles, de los cuales se calcula un avaluó estimado de 101 millones 260 mil pesos en afectaciones para la célula criminal. Al respecto, seis personas ya fueron vinculadas a proceso.

Después del primer operativo, se cumplimentaron órdenes de cateo en nueve inmuebles más para desarticular la estructura criminal conocida integrada por familiares de “Don Checo”, quienes posiblemente continuarían coordinando las actividades ilícitas de la organización.

En esta segunda acción fueron detenidas 11 personas y fue asegurado un inmueble de más de tres mil 500 metros cuadrados, en el municipio de Tecámac, utilizado como centro clandestino para abastecer tractocamiones con cajas adaptadas con tanques ocultos empleados para el traslado ilícito de Gas LP.

En estas detenciones se desarticuló a “Los Rebollo”: Manuel Rebollo López, Benito Lazaro Rebollo Mendoza, Juan Manuel Rebollo Becerril, Fernando de la Pascua Murillo, Ramiro Villafranco Robles, Juan Carlos Ochoa Rojas, Fabián Cantú Sánchez, José Alfredo Carretero Martínez, Luis Ignacio Díaz Franco, Enrique Becerra Bolaños y Cesar Reyes López.

Detenidos "Los Rebollo". (FGR)

En este predio se identificó que a corta distancia había una toma clandestina de un ducto de PEMEX, oculta bajo una caja seca de tráiler, así como un túnel que conducía al ducto, mismos que posiblemente eran usados para extraer el Gas LP y llenar las pipas, que posteriormente eran trasladadas a otro predio del Estado de México, donde se almacenaban cajas con tanques ocultos.

Derivado de este operativo, se logró mermar a la organización criminal con el aseguramiento de diversos vehículos, nueve inmuebles e hidrocarburo, que ascienden a un valor estimado de 165 millones 500 mil 500 pesos. Autoridades detallaron que con estas acciones se logró desarticular una parte fundamental de la infraestructura logística empleada por esta organización criminal.