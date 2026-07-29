DIF Atizapán impulsa campaña para facilitar el trámite de testamentos y brindar certeza a las familias

Para fomentar la cultura de la prevención y ofrecer tranquilidad a las familias, el Sistema Municipal DIF de Atizapán de Zaragoza pueo en marcha la campaña “Hoy decides, mañana proteges”, mediante la cual brinda asesoría y acompañamiento a las personas interesadas en realizar su testamento de forma sencilla y accesible.

La iniciativa busca que más ciudadanos tomen la decisión de dejar en orden su patrimonio y evitar futuros conflictos entre familiares. A través de esta campaña, el DIF municipal ofrece orientación durante el proceso para que los interesados puedan completar el trámite con el apoyo necesario.

Las autoridades destacaron que elaborar un testamento representa un acto de responsabilidad, ya que permite expresar de manera legal la voluntad de una persona sobre el destino de sus bienes. Además, ayuda a reducir problemas legales y desacuerdos familiares cuando ocurre el fallecimiento del propietario.

Bajo el lema “Hoy decides, mañana proteges”, el gobierno municipal encabezado por la alcaldesa Paty Arévalo invita a la población a planear con anticipación el futuro de su patrimonio, recordando que proteger a los seres queridos también implica dejar claridad sobre la herencia.

Como parte de la campaña, el costo del trámite es de 950 pesos, lo que busca hacerlo más accesible para un mayor número de personas. El DIF también ofrece asesoría personalizada para resolver dudas y acompañar a los ciudadanos durante cada etapa del procedimiento.

Para realizar el trámite es necesario cumplir con algunos requisitos básicos. Entre ellos se encuentra ser mayor de edad y presentar una identificación oficial vigente, la cual puede ser la credencial para votar (INE), pasaporte o cartilla militar.

Asimismo, se solicita entregar copia del acta de nacimiento y de la Clave Única de Registro de Población (CURP). En caso de que la persona haya contraído matrimonio, se haya divorciado o sea viuda, también deberá presentar el documento correspondiente que acredite esa situación civil.

El DIF Atizapán informó además que las personas que tengan dificultades para leer, escribir o que presenten alguna condición que les impida firmar por sí mismas deberán acudir con dos testigos que no sean familiares directos. Ambos deberán llevar copia de su identificación oficial y presentarse el día de la cita para firmar el testamento.

Los interesados pueden acudir a cualquiera de los módulos habilitados por el organismo municipal. Entre ellos se encuentra el DIF Central, ubicado en avenida Ruiz Cortines s/n, colonia Lomas de Atizapán.

También pueden recibir atención en el Subsistema Emiliano Zapata, localizado en avenida Emiliano Zapata s/n, colonia Emiliano Zapata; en el Subsistema San Lorenzo, situado en Cerrada Real de Pirules 61, colonia Lomas de San Lorenzo; y en la UAINNA, ubicada en avenida Océano Pacífico 80, colonia Lomas Lindas.

Para obtener más información o resolver cualquier duda, el DIF puso a disposición de la ciudadanía el teléfono 55 9148 4601, extensión 4608, donde personal capacitado brinda orientación sobre los requisitos, el proceso y la programación de citas.

La campaña busca crear conciencia sobre la importancia de realizar este documento cuando aún existe la posibilidad de decidir libremente sobre el patrimonio. De esta manera, las familias pueden evitar largos procesos legales y contar con mayor certeza jurídica en el futuro.