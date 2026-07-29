GAM acelera su renovación urbana con “La Calle es Nuestra” 

a batalla contra los baches y el deterioro de las calles tomó velocidad en Gustavo A. Madero. En apenas cuatro meses, el gobierno encabezado por Janecarlo Lozano ha repavimentado 45 calles a través del programa “La Calle es Nuestra”, con una intervención que supera los 115 mil 825 metros cuadrados de infraestructura vial.

El plan forma parte de una estrategia integral para recuperar las vialidades de la demarcación y mejorar las condiciones de movilidad para automovilistas, ciclistas y peatones. Para ello, la alcaldía contempla una inversión de 300 millones de pesos, destinada a transformar calles que durante años habían presentado desgaste y afectaciones.

Pero la intervención no se limita al reencarpetado. Entre 2025 y 2026, la alcaldía ha reparado 82 mil 102 baches, lo que representa la atención de 582 mil 631 metros cuadrados de vialidades en 179 colonias, además de la aplicación de 109 mil 945 toneladas de mezcla asfáltica.

Algunas de las colonias atendidas son: Nueva Atzacoalco, Guadalupe Insurgentes, Residencial Zacatenco, Casas Alemán y Esmeralda, Santa Isabel Tola, Guadalupe Tepeyac, Acueducto de Guadalupe, Héroes de Nacozari, Guadalupe Victoria.

También las colonias Defensores de la República, Solidaridad Nacional, La Joya, Compositores Mexicanos, Tepetatal Loma la Palma, Nueva Tenochtitlán, Juan González Romero, Cuautepec Alto, Providencia, San Juan de Aragón VII y IV sección.

“La transformación de una ciudad también comienza desde el suelo que todos los días pisan sus habitantes. Por eso decidimos acelerar el paso: estamos recuperando calles, eliminando baches y mejorando las condiciones para que las familias puedan trasladarse con mayor seguridad y tranquilidad. La Calle es Nuestra porque las vialidades pertenecen a quienes las usan todos los días”, afirmó el alcalde Janecarlo Lozano.

El programa “La Calle es Nuestra” fue presentado en abril pasado y arrancó con la repavimentación de la avenida Gran Canal, en la colonia Casas Alemán. Desde entonces, los trabajos se han extendido a distintos puntos de la demarcación con el objetivo de atender de manera prioritaria las vialidades que requieren una intervención de fondo.

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La apuesta del gobierno maderense es que la recuperación de las calles tenga un efecto directo en la calidad de vida de los habitantes, al facilitar los traslados, mejorar la movilidad y disminuir riesgos para peatones, ciclistas y conductores.

Para acelerar las obras, la alcaldía también fortaleció su capacidad operativa con la adquisición de dos trenes completos de pavimentación, cinco nuevas bacheadoras y cinco camiones de volteo, equipo especializado con el que busca reducir los tiempos de intervención y elevar la calidad de los trabajos.

Con estas acciones, Gustavo A. Madero mantiene una estrategia de atención permanente de su infraestructura vial, con la meta de que las calles dejen de ser un problema cotidiano para convertirse en espacios seguros y funcionales para quienes viven y transitan por la demarcación.