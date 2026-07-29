Metrópoli

Revisa la aplicación de prohibiciones vigentes para el día de hoy en el Valle de México

Hoy No Circula miércoles 29 de julio: Restricciones vehiculares CDMX y EDOMEX

Por Crónica Digital
Cuando una línea del metro se descompone causa un colapso mayor en la vida de miles de capitalinos. Como la descompostura del día de hoy de la Línea 7, donde usuarios fueron sorprendidos cuando los policías de la estación les dijeron que el servicio llegaba hasta Tacuba. De ahí tuvieron que salir en búsqueda de una opción para continuar a sus destinos. Policías capitalinos apoyaron con viajes en sus patrullas y llegaron camiones RTP a bridar el servicio, que por la magnitud de personas que había sobre avenida Tacuba poco sirvieron para cubrir la demanda de transporte público.
Hoy No Circula | miércoles 29 de julio Foto: Cuartoscuro (Moisés Pablo Nava)

Estamos a la mitad de la semana con la posibilidad de que las lluvias regresen a la capital del país y zona metropolitana. Las marchas y manifestaciones han estado causando caos vial en diferentes partes, por lo que se recomienda revisar las vialidades afectadas antes de salir. Mientras tanto, las prohibiciones de circulación se mantendrán operando con regularidad este miércoles 29 de julio para vehículos con engomado color rojo (placas terminadas e 3 y 4) que tengan holograma de verificación 1 o 2.

Vehículos Exentos del Hoy no circula, miércoles 29 de julio:

  • Hologramas 00 y 0: Vehículos con estos hologramas pueden circular sin restricciones.
  • Vehículos eléctricos e híbridos: Están exentos del programa.
  • Motocicletas, taxis, transporte público y de carga: No están sujetos a las limitaciones del Hoy No Circula.
  • Vehículos de personas trabajadoras de la salud: Siempre que cuenten con el tarjetón autorizado.

Al no haber contingencia ambiental, estas son las medidas regulares y habituales para los días miércoles en la Ciudad de México y Estado de México.

Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula:

  • Atizapán de Zaragoza
  • Coacalco de Berriozábal
  • Cuautitlán
  • Cuautitlán Izcalli
  • Chalco
  • Chimalhuacán
  • Ecatepec de Morelos
  • Huixquilucan
  • Ixtapaluca
  • La Paz
  • Naucalpan de Juárez
  • Nezahualcóyotl
  • Nicolás Romero
  • Tecámac
  • Tlalnepantla de Baz
  • Tultitlán
  • Valle de Chalco Solidaridad
  • Toluca

¿En qué horarios aplica el Hoy no circula?

Recuerda que estas restricciones vehiculares aplican en el horario de 5:00 y hasta las 22:00 horas, por lo que únicamente podrás circular fuera de este lapso si tienes un vehículo al que le toque descansar el día de hoy.

Multas y sanciones por no respetar el Hoy No Circula

Las patrullas con oficiales de tránsito en la Ciudad de México podrían detenerte, llevar tu auto a un deposito vehicular e imponerte una multa que va desde los 2,074.80 y hasta 3,112.20 pesos, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito

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