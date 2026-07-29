PVEM pide ampliar jornadas gratuitas de salud bucal en la CDMX

PVEM propone ampliar jornadas gratuitas de salud bucal y crear programa de prótesis dentales en la CDMX

Para mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores y de quienes se encuentran en situación vulnerabilidad, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso de la Ciudad de México presentó un exhorto para fortalecer las jornadas permanentes y gratuitas de atención bucodental en las 16 alcaldías.

La propuesta fue impulsada por vicecoordinadora del PVEM, la diputada Rebeca Peralta, quien solicitó a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México ampliar los servicios odontológicos gratuitos y poner en marcha un programa de entrega de prótesis dentales sin costo para la población que más lo necesita.

La legisladora señaló que la pérdida de piezas dentales representa un problema que va más allá de la apariencia física, ya que afecta la alimentación, la nutrición, la salud general, la forma de hablar y la autoestima de quienes la padecen, especialmente entre las personas adultas mayores.

Indicó que, aunque actualmente existen campañas y servicios públicos de atención odontológica, estos resultan insuficientes para cubrir la demanda de la población. En muchos casos, los pacientes deben esperar durante meses para recibir atención o deciden abandonar el tratamiento debido a que no cuentan con los recursos económicos para pagar una prótesis dental.

Rebeca Peralta destacó que recuperar la dentadura permite a muchas personas mejorar su alimentación, fortalecer su salud y recuperar la confianza para desenvolverse en su vida cotidiana.

Por ello, el exhorto plantea que las jornadas de atención bucal se realicen de manera permanente en las 16 alcaldías de la capital, acercando consultas, revisiones y tratamientos odontológicos gratuitos a un mayor número de habitantes.

Asimismo, propone la creación de un programa de prótesis dentales gratuitas dirigido principalmente a personas adultas mayores y ciudadanos que viven en condiciones de vulnerabilidad económica, con el fin de garantizar el acceso a este tipo de tratamientos.

La diputada consideró que la salud bucal debe formar parte de las políticas públicas de bienestar, ya que influye directamente en la calidad de vida y en la salud integral de la población.

Se destacó que estás iniciativas dejen de ser un privilegio para convertirse en un servicio accesible para quienes más lo requieran.