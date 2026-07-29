Secretaría de Salud reafirma compromiso para eliminar la hepatitis C en México antes de 2030

En el marco del Día Mundial contra la Hepatitis la Secretaría de Salud del Gobierno de México reiteró su compromiso de eliminar la hepatitis C como un problema de salud pública para el año 2030, mediante el fortalecimiento de las estategias de prevención, detección oportuna y acceso gratuito al tratamiento.

La dependencia informó que el país continá implulsabdo el Programa Nacional de Eliminación de la Hepatitis C, con el propósito de identificar a personas que viven con esta enfermedad sin saberlo y brindarles atención médica integral para evitar complicaciones graves como cirrosis o cáncer de hígado.

La Secretaría de Salud recordó que la hepatitis es una inflamación del hígado causada, en la mayoría de los casos, por virus. Existen diferentes tipos de hepatitis viral, siendo las hepatitis B y C las que generan el mayor número de casos de enfermedad crónica y fallecimientos a nivel mundial.

Las autoridades destacaron que uno de los principales retos es que muchas personas infectadas no presentan síntomas durante varios años, por lo que pueden vivir con la enfermedad sin recibir un diagnóstico. Por ello, hicieron un llamado a la población con factores de riesgo a realizarse pruebas de detección y acudir a los servicios de salud.

Entre los factores de riesgo se encuentran haber recibido transfusiones de sangre antes de que existieran pruebas de detección del virus, compartir agujas u objetos punzocortantes, realizarse tatuajes o perforaciones en establecimientos que no cumplen con medidas sanitarias o haber estado expuesto a sangre contaminada.

La dependencia subrayó que actualmente la hepatitis C es una enfermedad curable gracias a tratamientos antivirales altamente efectivos que se ofrecen de manera gratuita en las instituciones públicas de salud para quienes cumplen con los criterios médicos establecidos.

Asimismo, destacó la importancia de reforzar las acciones preventivas, entre ellas el uso de material médico estéril, la correcta aplicación de medidas de bioseguridad y la promoción de hábitos que reduzcan el riesgo de contagio.

En el marco de esta conmemoración, la Secretaría de Salud invitó a la población a informarse sobre las hepatitis virales y acudir a las unidades médicas para recibir orientación, realizarse pruebas cuando sea necesario y acceder de manera oportuna al tratamiento.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, la meta global es eliminar las hepatitis virales como amenaza para la salud pública antes de 2030, objetivo que requiere ampliar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento en todos los países.