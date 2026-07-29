Gabinete de Seguridad revisará la detención de Felipe Lomelí tras reclamos de inocencia

Detención de Felipe Lomelí

El caso de Felipe Lomelí llegó hasta el Gabinete de Seguridad quien informó que revisará la detención del vendedor de frutas realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en Aguascalientes, además de verificar que la actuación de los agentes se haya llevado a cabo conforme a los protocolos y al marco legal.

El anuncio fue realizado a través de redes sociales, donde el Gabinete respondió a la solicitud hecha por la gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez Esquivel, quien pidió revisar el caso tras las protestas generadas por la captura del hombre.

“En atención a la solicitud de la gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez Esquivel, respecto de una detención realizada en la capital del estado, se revisa el caso para verificar que la actuación del personal se haya realizado conforme a los protocolos y al marco legal aplicable”, señaló la dependencia en un mensaje difundido en X.

Manifestaciones

La decisión se dio después de que familiares, amigos y vecinos de Felipe Lomelí se manifestaran para exigir su liberación y asegurar que fue detenido por un error.

La protesta ocurrió en la comunidad de Margaritas, donde la gobernadora encabezaba un evento para anunciar la construcción de un puente y obras complementarias.

Con pancartas que mostraban el rostro del detenido y mensajes de “Justicia”, los manifestantes sostuvieron que Felipe Lomelí es inocente y explicaron que se dedica a vender fruta en un carrito ambulante, además de trabajar como empleado de mantenimiento en un club deportivo ubicado al norte de la capital del estado.

Antes de iniciar el evento, Teresa Jiménez tomó su teléfono celular y llamó al titular de la SSPC, Omar García Harfuch, para solicitarle que el caso fuera revisado.

Durante la llamada le explicó que, de acuerdo con la información disponible en la Fiscalía General del Estado, Felipe Lomelí no cuenta con antecedentes penales y pidió el apoyo del funcionario federal para analizar nuevamente la detención.

Familiares insistieron en su inocencia

Mientras la conversación telefónica continuaba, familiares del detenido aprovecharon para dirigir un mensaje al secretario de Seguridad.

“Mi hermano es inocente, le pedimos que revisen porque se equivocaron de persona y le achacan que es narcotraficante. Aquí lo único que pedimos es justicia”, expresó uno de ellos.

Otro de los asistentes aseguró que los vecinos pueden dar testimonio sobre la conducta de Felipe Lomelí y respaldar que no está relacionado con actividades delictivas.

Después de escuchar las intervenciones, la gobernadora concluyó la llamada agradeciendo la atención del funcionario federal.

Actuación de los agentes

Con el pronunciamiento del Gabinete de Seguridad, el caso de Felipe Lomelí entra ahora en una etapa de revisión.

Además de analizar las circunstancias de la detención, las autoridades federales verificarán si el personal de la SSPC actuó conforme a los protocolos establecidos y al marco legal aplicable durante el operativo realizado en Aguascalientes.

La revisión fue solicitada por el Gobierno de Aguascalientes y ocurre mientras familiares y vecinos continúan insistiendo en la inocencia del detenido y piden que se esclarezcan los hechos.

Operativo interestatal

Felipe Lomelí fue detenido el pasado 25 de julio en el municipio de Jesús María, Aguascalientes, como parte de un operativo derivado de las investigaciones por el asesinato de diez personas en Zacatecas, entre ellas funcionarios y exservidores públicos.

Ese mismo día, autoridades federales y estatales realizaron acciones en distintos puntos de Zacatecas y Aguascalientes.

En Tabasco, Zacatecas, fueron detenidos Néstor “N”, Fernando “N”, Alicia “N”, Noemí “N” y Raquel “N”, además del aseguramiento de un arma con incrustaciones de diamante, drogas y ponchallantas.

En el primer reporte oficial sobre el operativo, Felipe Lomelí fue identificado con el alias de “El Guayabo” y señalado como presunto cabecilla de una célula criminal y generador de violencia.