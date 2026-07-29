Monzón y onda tropical mantendrán lluvias en el noreste del país; centro con chubascos y tormentas

Las fuertes lluvias en la Ciudad de México (Camila Ayala Benabib)

El monzón mexicano, la interacción de circulaciones ciclónicas, canales de baja presión y el avance de la onda tropical número 22 mantendrán condiciones para lluvias en buena parte del país. Mientras el noreste registrará chubascos y precipitaciones aisladas, el centro, occidente y sur concentrarán las lluvias más intensas, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). .

Para el noreste del país, el pronóstico contempla chubascos en Tamaulipas y lluvias aisladas en Nuevo León y Coahuila, además de rachas de viento de entre 50 y 70 kilómetros por hora en los tres estados, lo que podría ocasionar la caída de árboles, anuncios publicitarios y reducir la visibilidad en carreteras.

En contraste, las lluvias más intensas se concentrarán en Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca y Chiapas, donde se esperan acumulados de entre 50 y 75 milímetros, con riesgo de incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones.

Centro del país

En el centro del territorio nacional persistirá un ambiente inestable durante la tarde.

El Estado de México registrará lluvias fuertes, principalmente en las zonas centro y occidente, mientras que la Ciudad de México tendrá intervalos de chubascos, ambos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo. El SMN advirtió que estas precipitaciones podrían provocar inundaciones urbanas, deslaves y aumento en los niveles de ríos y arroyos.

También se prevén lluvias fuertes en Morelos, Puebla y Guanajuato, así como chubascos en Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Persistirá el calor en el norte

A pesar de las lluvias, continuará la onda de calor en varios estados del norte del país.

Nuevo León alcanzará temperaturas de entre 40 y 45 grados Celsius en su zona este, mientras que en el oeste de Tamaulipas se esperan condiciones similares. En Baja California y Sonora los valores podrían superar los 45 grados, de acuerdo con el pronóstico meteorológico.

El SMN recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, ya que las lluvias fuertes podrían presentarse con actividad eléctrica, granizo y rachas de viento que incrementen los riesgos en zonas urbanas y carreteras.