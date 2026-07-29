Productores de Sembrando Vida exportan primeras 40 toneladas de limón persa a Estados Unidos y Rusia

Productores de Sembrando Vida exportan primeras 40 toneladas de limón persa a Estados Unidos y Rusia

Productoras y productores de la Sociedad Cooperativa Bioproductores del Llano Alto, del municipio de Papantla de Olarte, Veracruz, realizaron sus primeros embarques colectivos de limón persa hacia los mercados de Estados Unidos y Rusia, como parte de la estrategia de comercialización directa impulsada por el Gobierno de México a través del programa Sembrando Vida.

En total, fueron exportadas 40.4 toneladas de limón persa de alta calidad. De ese volumen, 19 toneladas fueron enviadas a McAllen, Texas, mientras que 21.4 toneladas tendrán como destino Moscú, Rusia, marcando un paso importante para la comercialización internacional del campo veracruzano.

De acuerdo con las autoridades, esta primera exportación confirma el éxito de la estrategia de comercialización directa, la cual busca que las y los productores obtengan mejores ingresos al vender sus cosechas sin intermediarios y establecer vínculos con compradores internacionales.

La cooperativa está integrada por 183 socios, quienes forman parte del programa Sembrando Vida. Los embarques corresponden a fruta cultivada en huertas establecidas entre 2021 y 2022, cuyos árboles tienen actualmente entre tres y cinco años de edad y producen limón persa que cumple con los estándares internacionales de calidad e inocuidad.

El envío con destino a Estados Unidos salió por carretera rumbo a McAllen, Texas, en un trayecto aproximado de 11 horas. Por su parte, el cargamento destinado a Rusia partió desde el municipio de Martínez de la Torre, Veracruz, hacia el puerto de Altamira, desde donde continuará por vía marítima durante un recorrido estimado de 22 a 23 días.

En la región de Papantla trabajan alrededor de 10 mil sembradoras y sembradores, organizados en diez rutas de trabajo distribuidas en más de 42 municipios. Durante el último año y medio, pasaron de vender su producción únicamente en mercados locales a establecer relaciones comerciales con compradores internacionales.

El programa Sembrando Vida brinda acompañamiento técnico para fortalecer la producción agrícola, el autoconsumo y la recuperación del campo mediante la siembra de árboles frutales y maderables en combinación con cultivos tradicionales.

Gracias al modelo de comercialización directa, las y los productores reciben entre 40 y 50 por ciento más ingresos que cuando comercializaban su producto mediante intermediarios, lo que mejora la rentabilidad de su actividad y contribuye al desarrollo económico de las comunidades rurales.

Los productores destacaron que el limón persa veracruzano es altamente valorado en los mercados internacionales por su larga vida de anaquel, característica que permite soportar largos traslados marítimos. Además, sobresale por su color verde intenso, tamaño uniforme, calidad e inocuidad, así como por la rugosidad de su cáscara, atributos que cumplen con las exigencias de los compradores extranjeros.

La posibilidad de concretar estas exportaciones surgió después de que representantes de la cooperativa participaron en la feria internacional Fruit Logistica, realizada en Berlín, Alemania, donde sostuvieron reuniones con importadores de distintos países interesados en adquirir productos mexicanos.

Las y los integrantes de Bioproductores del Llano Alto reconocieron el respaldo del Gobierno de México para fortalecer la organización comunitaria y abrir nuevas oportunidades comerciales para el campo. Asimismo, agradecieron el impulso brindado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a través del programa Sembrando Vida, al considerar que estas acciones permiten que el limón persa veracruzano llegue a algunos de los mercados más importantes del mundo.