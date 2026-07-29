Los controles no fueron suficientes para evitar alguna trampa en el examen de la UNAM: Sheinbaum

Decenas de aspirantes que aprobaron el examen de ingreso a licenciatura en la UNAM, se manifestaron frente a la rectoría para exigir a las autoridades se respeten los resultados (Rogelio Morales/Cuartoscuro)

Examen en línea en UNAM — ”No creo que haya habido mala intención de nadie. Sencillamente aplicaron un examen donde a lo mejor no se pusieron de acuerdo con el uso de la tecnología y de la inteligencia artificial, (no hubieron) los controles suficientes para que no se pudiera hacer alguna trampa", señaló en Palacio Nacional la presidenta Claudia Sheinbaum, al hacer un llamado para resolver con rapidez la controversia por las presuntas irregularidades en el proceso de ingreso a licenciatura en la máxima casa de estudios.

La mandataria dijo que la UNAM es una institución autónoma y son ellos quienes tienen que solucionar el problema, por lo que confió en que “ojalá sea pronto para que los jóvenes tengan certidumbre, aquellos que presentaron el examen”.

Sheinbaum instó a resolver pronto la controversia por las presuntas irregularidades en el proceso de ingreso a licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para evitar que el caso afecte el prestigio de la institución, al tiempo que reiteró el apoyo del Gobierno federal si la universidad lo solicita.

“Tiene que resolverse este tema y ojalá sea muy pronto para que se pueda dar la certidumbre y que esto no caiga en una falta de reconocimiento de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es una gran institución y que tenemos que cuidar entre todos como país”, apuntó.

La Jefa del Ejecutivo federal, egresada de la máxima casa de estudios, insistió en que corresponde exclusivamente a la universidad definir una salida a la polémica mediante la comisión técnica creada por el rector Leonardo Lomelí, mientras el Ejecutivo respetará su autonomía.

“La UNAM tiene que tomar una decisión, tiene una comisión técnica que nombró el rector para poder dar una salida a este problema y ahí está el Gobierno Federal para apoyar en lo que se requiera”, señaló.

Sheinbaum agregó que si la investigación universitaria concluye que existió un fraude, “si ellos consideran que hay un fraude mayor y que incluso es un caso penal, pues que ahí están las instituciones para que lo lleven”, concluyó.

El pronunciamiento de la mandataria se registra después de que la UNAM informara que la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a Licenciatura 2026 emitirá esta misma semana una recomendación sobre las irregularidades detectadas en el examen de admisión, mientras investiga posibles casos de fraude, entre ellos el eventual uso de herramientas de inteligencia artificial o suplantación de identidad.

La Crónica de Hoy 2026