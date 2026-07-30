Avanza infraestructura en Huixquilucan: Romina Contreras supervisa obras clave en El Cerrito

Avanza infraestructura en Huixquilucan

La administración municipal de Huixquilucan, encabezada por la alcaldesa Romina Contreras, se encuentra en la fase final de un importante proyecto de infraestructura vial en la comunidad de El Cerrito. Las cuadrillas de trabajo afinan los últimos detalles de la repavimentación integral y la construcción de un muro de contención en la avenida Arboledas.

​Esta obra estratégica está diseñada para transformar la movilidad local, brindando mayor estabilidad y seguridad al tránsito vehicular. El proyecto beneficia directamente a miles de vecinos de la Zona Tradicional, conectando de forma más fluida a la Cabecera Municipal con comunidades clave como El Plan, San Juan Yautepec, Zacamulpa y los Cinco Cuarteles.

​Con la edificación del muro de contención se mitigan los riesgos de deslaves y fallas estructurales en el terreno, garantizando una vía firme para el paso diario de transporte público y particular. Asimismo, la nueva superficie de rodamiento reducirá los tiempos de traslado y prevendrá daños mecánicos en los automóviles que transitan por la zona.

​A través de sus canales oficiales, la Presidenta Municipal destacó el impacto social de los trabajos: “Estamos terminando los últimos detalles de la repavimentación y construcción del muro de contención de la avenida Arboledas, en El Cerrito, una obra que impactará positivamente a toda la Zona Tradicional”

​Con acciones de este tipo, el gobierno de Huixquilucan reafirma su compromiso con el desarrollo urbano sostenible y la mejora continua de la calidad de vida de las y los huixquiluquenses, consolidando obras públicas de alto valor para las comunidades de la región.