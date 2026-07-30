Wendy’s regresó a la CDMX con esta nueva sucursal: ¿Por qué se había ido y con qué concepto están regresando?

Wendy’s regresa a CDMX | Fecha y ubicación de su nueva sucursal en Reforma. (X / Oscar_report)

Wendy’s volverá a tener presencia en la Ciudad de México con una nueva sucursal en Paseo de la Reforma, que abrirá en pocos días. La cadena estadounidense regresa a la capital con Future Fresh, su nuevo concepto de restaurantes, y como parte de un ambicioso plan de expansión en México.

Después de varios años fuera de la Ciudad de México, prepara su regreso a la capital con la apertura de un restaurante en Paseo de la Reforma 250, prevista para el 4 de agosto de 2026.

¿Por qué Wendy’s se fue de CDMX?

Wendy’s nació en Columbus, Ohio, donde Dave Thomas abrió el primer restaurante de la cadena en 1969. Con el paso de los años, la compañía se consolidó como una de las principales cadenas de comida rápida de Estados Unidos y expandió sus operaciones a otros países.

La marca llegó a México durante la década de 1980 y abrió diferentes sucursales tanto en la Ciudad de México como en otros estados. Sin embargo, su presencia disminuyó durante los años siguientes y eventualmente dejó de operar en la capital.

Aunque Wendy’s no ha señalado públicamente la razones sobre su salida de CDMX, esta ocurrió en un contexto de bajo desempeño de algunas unidades, ajustes en sus operaciones y una fuerte competencia dentro del mercado de comida rápida.

¿Qué es Future Fresh, el nuevo concepto de Wendy’s?

El regreso de Wendy’s a CDMX también llegará acompañado de una nueva imagen. La sucursal de Paseo de la Reforma utilizará Future Fresh, el concepto desarrollado por la compañía para modernizar sus restaurantes internacionales.

Este formato busca integrar el diseño del restaurante con nuevas herramientas digitales y una imagen renovada de la marca, con espacios pensados para las distintas formas en las que los clientes realizan sus pedidos.

México ya recibió el primer restaurante Wendy’s Future Fresh a principios de julio en el área metropolitana de Guadalajara. Operado por Wenco, el establecimiento cuenta con dos niveles, servicio drive-thru, capacidad para más de 100 clientes y quioscos digitales de autoservicio.

Wendy’s prepara una nueva expansión en México

Con Future Fresh como parte de esta nueva etapa, Wendy’s buscará nuevamente posicionarse en la Ciudad de México, donde tendrá que competir con otras grandes cadenas de hamburguesas y comida rápida.

Esta vez, la compañía regresa con un modelo de franquicias, restaurantes renovados y un plan de expansión que pretende fortalecer su presencia en México durante los próximos años.