Destruye FGJCDMX 140 kilos de drogas decomisadas

Drogas Narcóticos destruidos. (FGJCDMX)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México llevó a cabo su primera incineración de narcóticos de 2026, mediante la cual destruyó 140.58 kilogramos de diversas sustancias ilícitas.

Lo incinerado es equivalente a más de 71 mil 831 dosis estimadas, vinculadas a 600 investigaciones iniciadas entre 2017 y 2025.

La destrucción de estas sustancias concluye el procedimiento legal establecido para los narcóticos bajo resguardo institucional. Con esta medida, informó la Fiscalía, se reduce los riesgos sanitarios y operativos asociados con su almacenamiento prolongado e impide que regresen a las calles.

La directora general de Administración de Bienes Asegurados (DGABA) Claudia Xóchitl Nájera Prieto, destacó que la titular de la institución ha impulsado la realización periódica de estas diligencias para asegurar la destrucción oportuna, legal y supervisada de los narcóticos.

“Para la Fiscalía CDMX, esta acción tiene un profundo significado, pues constituye una manifestación clara de nuestro compromiso permanente con la legalidad, la justicia, la protección de la salud y la seguridad de nuestra sociedad”, señaló.

Del seis al 16 de julio, personal de distintas áreas de la Fiscalía realizó la identificación, el muestreo y el pesaje de los narcóticos relacionados con las 600 investigaciones. El 28 de julio, los 140.58 kilogramos, distribuidos en 10 contenedores, fueron entregados al Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI) de la Policía de Investigación (PDI) para su custodia y traslado en convoy al Campo Militar número 37-A, en San Juan Teotihuacán, Estado de México.

En dichas instalaciones se realizó un muestreo aleatorio y personal pericial en química aplicó reactivos para verificar la naturaleza de las sustancias analizadas antes de su incineración. El procedimiento contó con la participación del Órgano Interno de Control y de personal de Defensa, lo que dio certeza y transparencia a cada una de sus etapas.

Nájera Prieto agregó que esta labor “refleja los principios que orientan la transformación de la vida pública de nuestro país: que los recursos y las capacidades de las instituciones están al servicio del pueblo; que no existan espacios para la corrupción; que las instituciones colaboren entre sí, y que la justicia llegue con igualdad para todas y todos los habitantes”.

Esta acción da continuidad al esquema de destrucción periódica iniciado el pasado 17 de diciembre de 2025, cuando la Fiscalía CDMX destruyó 335 kilogramos de narcóticos, equivalentes a cerca de 540 mil dosis estimadas. En esa ocasión, fueron destruidas sustancias relacionadas con 5 mil 117 averiguaciones previas iniciadas desde 1970 y 599 investigaciones abiertas en 2025.

Con ello, la institución eliminó el almacenamiento acumulado durante más de cinco décadas y estableció la realización periódica de estas diligencias.