Consejo Ciudadano reporta más de 26 mil atenciones por posibles casos de trata y 382 víctimas rescatadas desde 2024 online-911.com (La Crónica de Hoy)

En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México informó que la Línea y Chat Nacional contra la Trata de Personas ha recibido más de 26 mil reportes desde su creación y que, entre 2024 y 2026, la participación ciudadana ha contribuido al rescate de 382 personas víctimas de este delito.

El organismo señaló que mantiene un servicio de atención especializada, gratuita, confidencial y disponible las 24 horas para recibir denuncias, brindar orientación y canalizar posibles casos relacionados con la trata de personas.

El Consejo Ciudadano recordó que la trata suele operar mediante mecanismos como el engaño, la manipulación, el abuso de confianza y el aprovechamiento de condiciones de vulnerabilidad, lo que dificulta que las víctimas identifiquen que están siendo captadas o explotadas.

La institución destacó que, además de la atención a reportes, ha impulsado acciones de prevención y capacitación con las que, aseguró, se ha sensibilizado a más de 103 mil personas. Estas actividades se complementan con labores de atención en territorio para fortalecer la detección oportuna de posibles casos.

El organismo advirtió que las redes dedicadas a este delito modifican de manera constante sus métodos de captación y control, por lo que consideró necesario reforzar la cultura de prevención entre familias, comunidades, instituciones educativas, empresas y autoridades.

Añadió que, además de los espacios presenciales, las redes sociales, aplicaciones de mensajería, plataformas digitales e incluso los videojuegos se han convertido en canales utilizados para contactar a posibles víctimas mediante falsas ofertas de empleo, promesas de oportunidades económicas, relaciones afectivas simuladas, regalos o apoyos.

El Consejo Ciudadano reiteró el llamado a la población para reportar cualquier situación sospechosa relacionada con la trata de personas y recordó que las denuncias y solicitudes de orientación pueden realizarse de forma gratuita, confidencial y anónima a través de la Línea y Chat Nacional contra la Trata de Personas, disponible las 24 horas.

Finalmente, informó que en los próximos días presentará su sexto Reporte sobre Trata de Personas, documento que incluirá un panorama actualizado de las nuevas modalidades de captación y explotación, así como un análisis del comportamiento de este delito durante el periodo mundialista y de las acciones de prevención y atención realizadas en coordinación con instituciones públicas, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil e iniciativa privada.