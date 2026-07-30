Ecatepec aprueba el programa social “Zapatos para el Bienestar”

Ecatepec aprueba programa “Zapatos para el Bienestar”

El Gobierno de Ecatepec aprobó las reglas de operación del nuevo programa social “Zapatos para el Bienestar”, impulsado por la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss. Esta iniciativa está diseñada para apoyar la economía de las familias del municipio y garantizar que los alumnos de las escuelas primarias públicas cuenten con el calzado adecuado para su ciclo escolar.

Durante la más reciente Sesión Ordinaria de Cabildo, el cuerpo edilicio dio luz verde a los lineamientos que regularán la entrega de este apoyo integral. La medida busca aliviar el gasto que enfrentan las familias ecatepenses al inicio o durante el ciclo escolar, priorizando el bienestar de las niñas y los niños en sus etapas de formación básica.

La alcaldesa Azucena Cisneros destacó que este programa responde al compromiso de mantener un gobierno cercano a la gente y enfocado en atender las necesidades más inmediatas de los hogares. “El bienestar de tu hogar es nuestra prioridad”, señaló la administración local, reafirmando su política de asistencia social directa.

Detalles clave del programa:

Población objetivo: Esta dirigida principalmente a estudiantes inscritos en escuelas primarias públicas de Ecatepec.

Propósito: Apoyar la economía familiar y fomentar la permanencia escolar mediante la entrega de calzado gratuito.

Mecanismo: Aprobación en Cabildo de reglas de operación claras para garantizar una distribución equitativa y transparente.

Con la aprobación de estas reglas, la administración municipal prevé iniciar próximamente las fases de registro y padrón de beneficiarios en las distintas comunidades de Ecatepec, marcando un avance significativo en los programas de asistencia social escolar en la demarcación.