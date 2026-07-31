Texcoco impulsa a jóvenes deportistas rumbo al torneo estatal de Flag Football

El Gobierno Municipal de Texcoco reafirmó su compromiso con el impulso al deporte y al desarrollo de la juventud al entregar un apoyo económico al equipo de flag football TexForce, que representará al municipio en el torneo Flag Football Tultitlán 2026, a celebrarse los días 1 y 2 de agosto.

Durante un encuentro con los integrantes del equipo, el presidente municipal, Nazario Gutiérrez Martínez, destacó que una de las prioridades de su administración es respaldar a las y los jóvenes que, con esfuerzo y disciplina, ponen en alto el nombre de Texcoco en competencias deportivas.

Como parte de este compromiso, el alcalde hizo entrega de recursos destinados a cubrir los gastos de traslado de la delegación, con el propósito de que los deportistas puedan participar en mejores condiciones en el certamen estatal.

“En Texcoco tenemos el compromiso permanente de respaldar a nuestros talentos, reconociendo sus habilidades e impulsándolos a seguir adelante en representación de nuestro municipio”, expresó el edil durante la reunión con los jugadores y cuerpo técnico.

Los integrantes de TexForce agradecieron el respaldo brindado por el gobierno municipal y señalaron que este apoyo representa un incentivo para continuar preparándose y competir con mayor motivación.

Asimismo, manifestaron sentirse orgullosos de representar a Texcoco y aseguraron que darán su máximo esfuerzo durante el torneo para obtener buenos resultados y dejar en alto el nombre del municipio.

Los jóvenes deportistas explicaron que su participación en el torneo estatal es resultado del trabajo constante y del desempeño mostrado en las ligas locales, donde lograron destacar por su nivel competitivo y obtener la invitación para formar parte de esta justa deportiva.

El gobierno municipal reconoció que el deporte es una herramienta fundamental para fortalecer el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes, además de fomentar valores como el trabajo en equipo, la disciplina, el respeto y la perseverancia.

Por ello, reiteró que continuará promoviendo acciones y programas que permitan a los talentos deportivos acceder a mayores oportunidades de crecimiento y participación en competencias de nivel estatal y nacional.

Nazario Gutiérrez Martínez deseó éxito a la delegación texcocana y aseguró que el municipio seguirá acompañando a quienes representen con orgullo a la comunidad en distintas disciplinas deportivas.

“¡Mucho éxito en el campo, TexForce! ¡Texcoco está con ustedes!”, expresó el alcalde al despedir al equipo.