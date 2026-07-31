Tlalnepantla y empresarios impulsan alianza para fortalecer el autocuidado de las mujeres

Con el objetivo de promover el bienestar integral de las mujeres, el Gobierno Municipal de Tlalnepantla de Baz firmó una Alianza Estratégica con asociaciones empresariales para impulsar acciones enfocadas en el autocuidado emocional, mental, físico y social de las tlalnepantlenses.

Durante la firma del acuerdo, autoridades municipales y representantes del sector empresarial coincidieron en que el trabajo coordinado entre gobierno e iniciativa privada permitirá generar más oportunidades para las mujeres, fortalecer su desarrollo y contribuir a la construcción de un municipio con mayor igualdad.

El convenio establece una colaboración permanente para fomentar una cultura de prevención, autocuidado y corresponsabilidad social, mediante programas y actividades dirigidas a mejorar la calidad de vida de las habitantes del municipio.

De acuerdo con la declaratoria presentada durante el evento, esta alianza busca crear un entorno donde las mujeres cuenten con mayores herramientas para cuidar su salud, fortalecer su bienestar y desarrollarse plenamente en los ámbitos personal, familiar y profesional.

Entre las principales líneas de acción destacan la promoción de la salud preventiva, el cuidado de la salud mental y el manejo del estrés, así como la prevención de la violencia contra las mujeres, uno de los temas prioritarios dentro de la estrategia municipal.

Además, el acuerdo contempla acciones de educación financiera y empoderamiento económico para brindar a las mujeres mayores oportunidades de crecimiento, así como actividades que favorezcan el equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral.

La iniciativa también promoverá la activación física, los hábitos de vida saludable y la difusión de los servicios institucionales de apoyo disponibles para las mujeres del municipio.

Las autoridades señalaron que la colaboración con el sector empresarial permitirá ampliar el alcance de estas acciones y generar programas que respondan a las necesidades de las mujeres de Tlalnepantla.

Asimismo, destacaron que la participación de distintos sectores de la sociedad es fundamental para construir comunidades más incluyentes y con mejores condiciones para el desarrollo de las familias.

Como parte del compromiso asumido, las organizaciones participantes trabajarán de manera conjunta para diseñar estrategias de prevención, capacitación y atención integral que fortalezcan el bienestar femenino y promuevan una cultura de igualdad.

Durante el acto protocolario se enfatizó que el autocuidado no solo implica atender la salud física, sino también la salud emocional, mental y social, elementos indispensables para mejorar la calidad de vida y favorecer el desarrollo pleno de las mujeres.

El gobierno municipal reiteró que continuará impulsando políticas públicas orientadas a reducir las brechas de desigualdad y a generar espacios seguros donde las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos.

Finalmente, autoridades y representantes empresariales hicieron un llamado a la sociedad para sumarse a esta estrategia, al señalar que la construcción de un municipio más justo requiere la participación de todos los sectores.