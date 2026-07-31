Vinculan a proceso a 3 aliados de la “Fuerza Anti Unión” por extorsión en pandilla

Detenidos Fernando “N”, alias “El Palillo”, Cristian “N” y Elevy “N". (FGJCDMX)

Un juez vinculó a proceso de Fernando “N”, alias “El Palillo”, Cristian “N” y Elevy “N”, integrantes de la facción “2 de Abril” del grupo delictivo “Fuerza Anti Unión”.

Estos sujetos son señalados del delito de extorsión agravada continuada cometida en pandilla, por crímenes ocurridos entre 2023 y 2025 en la alcaldía Cuauhtémoc.

Desde agosto de 2023, Fernando “N” y Cristian “N” habrían exigido a un comerciante, mediante amenazas, a realizar pagos periódicos para permitirle continuar con las actividades de su establecimiento en la alcaldía Cuauhtémoc. Entre septiembre y diciembre de 2024, Elevy “N” también habría intervenido en el cobro del dinero.

Según las indagatorias, el nueve de febrero de 2025, dos hombres habrían ingresado al establecimiento; uno de ellos dijo que ambos sustituirían a Fernando “N” y Cristian “N” en los cobros y habría exigido cinco mil pesos de manera inmediata, además de mil pesos semanales por supuesta protección, mientras el otro habría amenazado con secuestrar a un familiar de la víctima si no entregaba el dinero. Posteriormente, la víctima recibió mensajes en los que reiteraron las exigencias y denunció los hechos ante la Fiscalía.

El agente del Ministerio Público dirigió la investigación con apoyo del área de Inteligencia e Investigación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Las entrevistas, el análisis de cámaras de videovigilancia y los dictámenes periciales señalaron como presuntos responsables a Fernando “N”, alias “El Palillo”, Cristian “N” y Elevy “N”, pertenecientes a la célula delictiva “2 de Abril”, identificada como una facción de “Fuerza Anti Unión”, grupo delictivo vinculado con extorsiones, homicidios y narcomenudeo en la colonia Guerrero.

Tras obtener las órdenes de aprehensión correspondientes, la Fiscalía capitalina identificó que los tres imputados se encontraban recluidos por procesos penales distintos: Fernando “N” y Cristian “N”, por delitos contra la salud, en centros penitenciarios federales de Nayarit y Coahuila; y Elevy “N”, por delitos contra la salud y otro caso de extorsión, en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla. Agentes de la PDI ejecutaron las órdenes de aprehensión en coordinación con la SSC y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En audiencia celebrada el 29 de julio de 2026, la autoridad judicial determinó vincular a proceso a los tres imputados, les impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.