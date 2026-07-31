Caen “El Minimi” y “El Pitufo” del Cártel de Tláhuac

Detenidos “El Minimi” y “El Pitufo". (SSC)

La policía capitalina detuvo a ario Alberto Hernández Ruiz, alias “El Minimi” y a José Israel González Méndez, alias “El Pitufo”, integrantes del grupo delictivo “Cartel de Tláhuac”.

Están vinculados a la venta y distribución de droga, la extorsión de comerciantes y locatarios, además de la invasión y despojo de predios en dicha demarcación.

Para su captura, los agentes ejecutaron una orden de cateo en un predio ubicado en la calle Janufa, de la colonia Miguel Hidalgo, donde detuvieron a “El Minimi”, de 38 años de edad y aseguraron 95 dosis de cocaína, 100 dosis de metanfetamina, 100 bolsitas con marihuana y un telefono celular.

El segundo despliegue ocurrió en un domicilio ubicado en la calle Bohemia, de la colonia Miguel Hidalgo, donde el personal operativo aseguró 60 envoltorios de papel color azul con posible cocaína y tres kilogramos de una hierba verde parecida a la marihuana.

En tanto, en la calle Noche Buena, los uniformados ejecutaron otro cateo, donde detuvieron a “El Pitufo”, de 48 años de edad, aseguraron cuatro kilogramos de cocaína en piedra, 875 gramos en polvo del mismo tipo de droga, un arma de fuego corta y un teléfono celular.

Los domicilios quedaron sellados y se encuentran bajo resguardo policial, en tanto los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones correspondientes y definirá su situación jurídica.

Cabe mencionar que, tras realizar un cruce de información, se supo que ambos detenidos posiblemente forman parte de una célula delictiva generadora de violencia que opera en distintas zonas de la alcaldía Tláhuac dedicada a la extorsión, invasión de predios y venta y distribución de narcóticos.

Además, se supo que el detenido de 38 años de edad cuenta con tres ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de Cohecho en el año 2008 y dos por Robo en pandilla en los años 2011 y 2013.

Es importante señalar que a las personas mencionadas en este comunicado se les presume inocentes y serán tratadas como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional, en los términos señalados en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Cabe destacar que estas acciones se realizaron en estricto apego a los protocolos de actuación policial y con pleno respeto a los derechos humanos.

Mediante estos trabajos de colaboración, la SSC y la FGJ reiteran su compromiso de mantener estrecha coordinación y colaboración con el Gobierno Federal para realizar acciones de prevención, investigación y combate a los delitos de alto impacto, que permitan detener a los generadores de violencia que dañan a los habitantes de la Ciudad de México.

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