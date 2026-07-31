Concejal de Los Ángeles visita estaciones remodeladas de la Línea 2 del Metro

La concejal del Distrito 6 de Los Ángeles, California, Imelda Padilla, realizó una visita al Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, donde recorrió algunas estaciones de la Línea 2 que fueron remodeladas recientemente.

El recorrido fue encabezado por el director general del Metro, Adrián Rubalcava quien recibió a la representante estadounidense por instrucción de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

La visita comenzó en la Alameda Central, desde donde ambos funcionarios ingresaron a la estación Bellas Artes a través de la entrada conocida como puerta Guimard. Posteriormente abordaron un tren de la Línea 2 y se trasladaron hasta la estación Zócalo-Tenochtitlan.

Durante el recorrido, Padilla conoció parte de las adecuaciones realizadas en las estaciones de esta línea, así como elementos arquitectónicos y culturales que forman parte de la infraestructura del Metro capitalino.

La concejal, quien además forma parte del Consejo Directivo de la Autoridad Metropolitana del Condado de Los Ángeles, expresó su impresión favorable sobre las condiciones observadas durante su visita.

“Me voy muy impresionada con su sistema de Metro, de ver cómo en tan poco tiempo lo pudieron remodelar para los visitantes de la FIFA”, señaló.

Además mencionó los aspectos relacionados con la arquitectura y las expresiones culturales presentes en las instalaciones, particularmente el estilo Art déco y las exposiciones de arte que pueden encontrarse en algunas estaciones.

También hizo referencia a la respuesta de los usuarios ante las modificaciones efectuadas en la Línea 2 y señaló que le llamó la atención observar la reacción positiva de quienes utilizan este medio de transporte.

La visita ocurre en el contexto de los trabajos de remodelación realizados en estaciones de la Línea 2, una de las principales rutas del Metro de la Ciudad de México y que conecta zonas de alta afluencia turística, comercial y habitacional.

Concejal de Los Ángeles visita estaciones remodeladas de la Línea 2 del Metro

Al concluir el recorrido, la representante del Distrito 6 también se reunió con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en la estación Zócalo-Tenochtitlan.

Cabe señalar que el encuentro entre autoridades de la Ciudad de México y Los Ángeles se desarrolló como parte de la visita de Padilla a instalaciones del sistema de transporte capitalino, con énfasis en las obras recientes de modernización y en los elementos culturales que distinguen a algunas de sus estaciones.