Realizan Jornada Nacional “Tequios por la Transformación y Cortos por la Paz” en Edomex

Jornada Nacional “Tequios por la Transformación y Cortos por la Paz”

El gobierno del Estado de México informó que más de 32 mil jóvenes participaron en la Jornada Nacional “Tequios por la Transformación y Cortos por la Paz”, coordinada en la entidad por el Instituto Mexiquense de la Juventud (IMEJ), a través de acciones simultáneas en 73 municipios de la entidad.

El director general del (IMEJ), Sergio Jassiel Zamora López, encabezó en Nezahualcóyotl las labores de limpieza y recuperación del Parque Ho Chi Minh, acompañado por representantes del IMJUVE.

Posteriormente, en Chimalhuacán, Zamora López realizó un encuentro con las juventudes participantes, con quienes convivió durante las actividades deportivas.

Durante la jornada en Cuautitlán Izcalli, as autoridades estatales llevaron a cabo actividades de reforestación y el cine debate “Historias que Transforman”.

Además, el gobierno estatal efectuó labores de poda, limpieza y rehabilitación de áreas recreativas en la colonia El Seminario, en Toluca.

La Crónica de hoy 2026