Resultados SAID Edomex 2026: cómo y dónde consultar las preinscripciones para preescolar, primaria y secundaria Ya puedes consultar los resultados del SAID 2026 para preescolar, primaria y secundaria (Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México)

Ya salieron los resultados del Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID) del Estado de México para preescolar, primaria y secundaria 2026. Así puedes consultarlos y conocer cómo puedes recuperar tu folio si lo perdiste.

Con el SAID, el Gobierno del Estado de México garantiza que todas las niñas y los niños ingresen a alguna de las escuelas de educación básica de la entidad.

¿Cómo consultar los resultados del SAID Edomex 2026 paso a paso?

Si aún no conoces en qué escuela se quedó alguno de tus hijos, estos son los pasos que debes seguir para consultar los resultados del SAID Edomex 2026:

Entrar a la página web del SAID 2026.

Seleccionar la opción de “Consulta los resultados”.

Ingresar el folio de registro y CURP de tu hijo.

Dar clic en “Buscar”.

¡Listo! Automáticamente te aparecerán los resultados y podrás conocer en qué escuela estudiará tu hijo el próximo ciclo escolar 2026-2027.

¿Cómo recuperar el folio de SAID 2026?

Si por algún motivo perdiste el folio de SAID 2026 y no has podido consultar los resultados, no te preocupes, aquí te decimos cómo puedes recuperarlo.

Para recuperar el folio de preinscripción del SAID 2026, tendrás que mandar un correo con el asunto: “Solicitud de recuperación de folio SAID”, explicando la situación y añadiendo una imagen de tu INE y la CURP del estudiante, a alguna de las siguientes direcciones:

Preescolar: said.preescolar@edugem.gob.mx

said.preescolar@edugem.gob.mx Primaria: said.primaria@edugem.gob.mx

said.primaria@edugem.gob.mx Secundaria: said.secundaria@edugem.gob.mx

Segunda fase del SAID 2026: ¿Cuándo y cómo solicitar un cambio de escuela?

Si no estás conforme con la escuela a la que fue asignado tu hijo, podrás solicitar el cambio del 13 al 19 de agosto de 2026.

Cabe señalar que solo será posible si cuentas con folio SAID y requieres cambio de escuela pública, pues si requieres el cambio por otras razones, existen otras fechas para hacerlo.

Durante el periodo antes señalado, tendrás que ingresar a la página web de SAID 2da fase y completar tu solicitud de cambio de escuela. Del mismo modo, recuerda que en el mismo sitio deberás consultar cuáles son las escuelas participantes.