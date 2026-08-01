Edomex y CDMX fortalecen coordinación para reforzar la seguridad metropolitana

Seguridad Estados de México y Ciudad de México

Las estrategias de seguridad entre el Estado de México y la Ciudad de México volvieron a ponerse sobre la mesa desde el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de Toluca, donde autoridades de ambas entidades sostuvieron una reunión para fortalecer la coordinación metropolitana y revisar las acciones que se llevan a cabo de manera conjunta.

El encuentro fue encabezado por el secretario General de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, y el secretario de Seguridad estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, quienes recibieron a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina.

A través de sus redes sociales, Horacio Duarte agradeció la colaboración de la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján; del secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto Romero; de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y de las autoridades de ambas entidades. Además, señaló que, como lo ha pedido la presidenta Claudia Sheinbaum, en la Cuarta Transformación se trabaja en unidad.

Operativos y acciones

Durante la reunión, las autoridades revisaron los operativos que se mantienen para continuar con la disminución de delitos como el homicidio doloso, el robo de vehículos, la extorsión y el despojo.

También acordaron reforzar la coordinación metropolitana en materia de seguridad y ampliar las capacidades tecnológicas entre ambas entidades para fortalecer las estrategias regionales.

Cristóbal Castañeda Camarillo informó en sus redes sociales que entre los acuerdos destacan el fortalecimiento de operativos e inteligencia en las zonas limítrofes y la construcción de una estrategia compartida para la seguridad regional. Añadió que, para la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, sumar esfuerzos es una prioridad para brindar paz y seguridad a las familias.

Disminución en delitos de alto impacto

Durante el encuentro también se destacó que, del 1 de enero al 30 de junio, el Estado de México registra una disminución general del 30.18 por ciento en delitos de alto impacto.

Entre los indicadores presentados se encuentran una reducción de 36.39 por ciento en homicidio doloso, 23.08 por ciento en secuestro, 39.56 por ciento en extorsión y 35.90 por ciento en robo de vehículo con violencia.

En la reunión participaron además el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto Romero; el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho; la fiscal general de Justicia capitalina, Bertha Alcalde Luján, así como representantes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y del Gabinete de Seguridad de la Ciudad de México.