Hoy No Circula sábado 1 de agosto de 2026: ¿qué autos descansan en CDMX y Edomex?

¿Hay doble Hoy No Circula HOY 9 de mayo 2026? Te decimos qué autos descansan en CDMX y EdoMex este sábado

Si este sábado 1 de agosto de 2026 tienes previsto salir en automóvil por la Ciudad de México o el Estado de México, conviene consultar las restricciones del programa Hoy No Circula para evitar multas y el envío de tu vehículo al corralón.

Al ser el primer sábado del mes, el programa aplica de manera específica para algunos vehículos con holograma 1, además de mantener la restricción para los holograma 2.

¿Qué autos no circulan este sábado 1 de agosto?

De acuerdo con el calendario oficial del programa, este sábado no podrán circular, en un horario de 5:00 a 22:00 horas, los siguientes vehículos:

⁠Vehículos con holograma 1 y placas con terminación impar (1, 3, 5, 7 y 9).

Todos los vehículos con holograma 2.

⁠Vehículos foráneos, conforme a las restricciones establecidas por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

Por su parte, sí pueden circular los vehículos con holograma 0 y 00, así como los eléctricos e híbridos, salvo que se active una Contingencia Ambiental.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los 18 municipios conurbados del Estado de México, con el objetivo de disminuir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿Cuál es la multa por incumplir el Hoy No Circula?

Los conductores que incumplan con la restricción pueden recibir una multa de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), además de que su vehículo puede ser remitido al depósito vehicular, lo que implica costos adicionales por arrastre y estancia.

Antes de salir, verifica el holograma de tu vehículo, la terminación de las placas y si existe alguna actualización por parte de las autoridades ambientales en caso de una eventual contingencia.