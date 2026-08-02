IECM repondrá elección de COPACO y consulta ciudadana en dos unidades territoriales de Cuauhtémoc

Las jornadas extraordinarias se realizarán el 16 de agosto por orden del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, tras el robo de urnas registrado durante la jornada del 3 de mayo

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) realizará el próximo 16 de agosto jornadas extraordinarias de participación ciudadana en las unidades territoriales Vista Alegre y San Simón Tolnahuac, ambas en la alcaldía Cuauhtémoc, en cumplimiento de sentencias emitidas por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) derivadas de los incidentes ocurridos durante la jornada del 3 de mayo.

La decisión fue aprobada por el Consejo General del IECM, que autorizó las convocatorias para reponer la Elección de la Comisión de Participación Comunitaria (COPACO) 2026 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027 en Vista Alegre, así como una jornada extraordinaria de consulta en San Simón Tolnahuac.

Las actividades se desarrollarán de 9:00 a 17:00 horas mediante la modalidad presencial, a través de Mesas Receptoras de Opinión (MRO).

La reposición de estos ejercicios deriva de las resoluciones emitidas por el TECDMX en los expedientes TECDMX-JEL-252/2026 y acumulados, así como TECDMX-JEL-232/2026 y acumulados, una vez que las sentencias quedaron firmes y concluyeron las controversias relacionadas con la jornada ordinaria.

La Jornada Única de Participación Ciudadana celebrada el 3 de mayo de 2026, en la unidad territorial Vista Alegre un grupo de personas sustrajo de manera violenta las urnas de votación, mientras que en San Simón Tolnahuac un individuo ingresó a la mesa receptora y robó las urnas, hechos que obligaron a suspender de forma definitiva la recepción de votos y opiniones.

A raíz de estos acontecimientos se iniciaron carpetas de investigación ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Ciudad de México y diversos ciudadanos promovieron medios de impugnación, cuyos fallos ordenaron reponer los ejercicios de participación ciudadana en ambas unidades territoriales.

En Vista Alegre se llevará a cabo nuevamente tanto la elección de la COPACO 2026 como la Consulta de Presupuesto Participativo correspondiente a los ejercicios fiscales 2026 y 2027. En tanto, en San Simón Tolnahuac únicamente se repetirá la Consulta de Presupuesto Participativo para ambos ejercicios fiscales, conforme a lo establecido por la autoridad jurisdiccional.

El IECM informó que mantendrán su validez las opiniones emitidas durante la Jornada Anticipada realizada del 20 al 30 de abril, incluyendo las registradas mediante el Sistema Electrónico por Internet (SEI), las recabadas con dispositivos electrónicos para personas en estado de postración, personas cuidadoras primarias y personas en prisión preventiva, así como las emitidas mediante boletas impresas. Por ello, estos votos no deberán emitirse nuevamente durante la jornada extraordinaria.

Difusión y medidas de seguridad

El Instituto indicó que las convocatorias ya se encuentran disponibles en la Plataforma de Participación Ciudadana, en el portal institucional y en los estrados de las direcciones distritales correspondientes y de las oficinas centrales.

Además, anunció que reforzará la difusión de las jornadas extraordinarias en los espacios públicos de mayor afluencia de ambas unidades territoriales y mantendrá abiertos sus canales institucionales para atender dudas de la ciudadanía.

Como parte de las medidas previstas para el desarrollo de la jornada, el IECM solicitará el acompañamiento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México con el objetivo de contribuir al desarrollo ordenado de la votación y preservar las condiciones de seguridad durante su realización. Asimismo, instruyó a las Direcciones Distritales 9 y 12 a intensificar la difusión de las convocatorias entre la población.