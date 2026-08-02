Mando Unificado Oriente suma más de 253 mil operativos; homicidio doloso baja 35% en 15 municipios del Edomex

Desde marzo de 2025, la estrategia conjunta de seguridad ha derivado además en miles de detenciones, el aseguramiento de armas





El Mando Unificado de la Zona Oriente del Estado de México ha realizado 253 mil 210 operativos de seguridad entre el 25 de marzo de 2025 y el 27 de julio de 2026, periodo en el que también se reportó una disminución de 35 por ciento en la incidencia de homicidio doloso en los 15 municipios donde opera la estrategia, de acuerdo con cifras difundidas por el Gobierno del Estado de México.

Durante ese lapso fueron detenidas 36 mil 276 personas y se aseguraron 3 mil 774 armas, además de cumplimentarse 534 órdenes de aprehensión como parte de las acciones coordinadas entre autoridades federales, estatales y municipales.

En materia de armamento, las autoridades reportaron el aseguramiento de 925 armas cortas, 87 armas largas, 385 armas artesanales o hechizas y 2 mil 372 armas blancas. Asimismo, fueron decomisados 8 mil 308 cartuchos útiles y 721 cargadores de distintos calibres.

El Gobierno estatal señaló que estos resultados forman parte de la estrategia de seguridad implementada en coordinación con el Gobierno de México y que las acciones se desarrollan con base en trabajos de inteligencia, investigación y coordinación entre corporaciones.

En el operativo participan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Estado de México, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y las policías municipales.

Las autoridades también indicaron que la coordinación institucional ha contribuido a mejorar la percepción de seguridad en los municipios evaluados por la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) del INEGI. Precisaron que, de los ocho municipios mexiquenses incluidos en la medición, seis forman parte del esquema del Mando Unificado Oriente.

La estrategia de seguridad opera en los municipios de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco, donde se implementan patrullajes preventivos, filtros de revisión, despliegues estratégicos y operativos focalizados sustentados en labores de inteligencia.

El Gobierno del Estado de México afirmó que continuará la coordinación con las instituciones de los tres órdenes de gobierno para mantener la presencia operativa en la región y fortalecer las acciones de seguridad en la zona oriente de la entidad.