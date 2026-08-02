Torta Fest 2026 reúne a casi 600 mil asistentes y establece récord Guinness en VC

Torta Fest 2026 reúne a casi 600 mil asistentes y establece récord Guinness en Venustiano Carranza

La edición 2026 de la Torta Fest concluyó con una asistencia cercana a las 600 mil personas durante los cinco días de actividades realizadas en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza, informó la demarcación.

El encuentro gastronómico, que celebró su 21 aniversario, incluyó presentaciones artísticas, una oferta culinaria de decenas de expositores y la elaboración de una torta de más de 100 metros de longitud, certificada por Guinness World Records.

La torta alcanzó una longitud superior a los 100 metros y un peso de mil 570 kilogramos. En su elaboración participaron pequeños y medianos productores dedicados a la venta de tortas, personal de la administración local y voluntarios. La autoridad señaló que la actividad generó una derrama económica para los comerciantes participantes.

Torta Fest 2026 reúne a casi 600 mil asistentes y establece récord Guinness en Venustiano Carranza

Participación de expositores

En el festival, visitantes provenientes de distintas alcaldías de la Ciudad de México, así como de otras entidades del país e incluso del extranjero, acudieron al recinto para recorrer los puestos de comida y degustar una amplia variedad de tortas, desde las tradicionales hasta propuestas con ingredientes y estilos internacionales.El gobierno de Venustiano Carranza indicó que la Torta Fest busca impulsar la actividad económica de los negocios dedicados a este platillo, además de promover la gastronomía mexicana mediante la participación de pequeños y medianos emprendedores.

Además de la oferta gastronómica, el festival incluyó un programa de espectáculos gratuitos con la participación de agrupaciones y artistas como Flans, Salón Victoria, Laureano Brizuela, Aarón y su Grupo Ilusión, Los Yaguaru, Los Askis, Natalia Jiménez, Millonario y el comediante El Costeño.

Las presentaciones se realizaron en el escenario principal durante los cinco días del evento y formaron parte de las actividades culturales organizadas para los asistentes.

La alcaldía informó que, con esta edición, la Torta Fest cumplió 21 años de realizarse en la demarcación y destacó que el encuentro se ha consolidado como uno de los principales festivales gastronómicos de la Ciudad de México, además de servir como un espacio para promover la actividad turística y comercial en Venustiano Carranza.