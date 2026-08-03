Realizan 9 detenciones en Ecatepec por intento de robo en una tlapaleria

Cinco hombres y cuatro mujeres fueron detenidos por la Policía de Ecatepec y elementos de Fuerza de Tarea Marina, mientras intentaban despojar una tlapaleria en la colonia Hank González.

El intento de robo fue frustrado gracias a un reporte al Centro de Mando de la policía municipal. Al arribar al lugar, los elementos de seguridad fueron informados por vecinos de la zona que varias personas privaron de su libertad a tres propietarios del negocio.

Los detenidos aseguraron que fueron contratados por Hugo Arturo “N”, presunto líder USON-25 de Marzo, que les pagó 5 mil pesos por realizar el delito.

Los implicados, identificados como Carolina Zaira ‘N’, César Iván ‘N’, Luis Ángel ‘N’, David Elituh ‘N’, David Guadalupe ‘N’, Alberto ‘N’, Lorena Adriana ‘N’, María del Pilar ‘N’ y Vanessa ‘N’, fueron trasladados a la Fiscalía Especializada en Delitos de Despojo.