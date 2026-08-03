Amplían la Zona Metropolitana del Valle de México a 84 municipios y alcaldías

El Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México aprobó por unanimidad la ampliación de la Zona Metropolitana para quedar integrada por 84 demarcaciones —16 alcaldías de la Ciudad de México, 59 municipios del Estado de México, ocho municipios de Hidalgo y, por primera vez, el municipio de Huitzilac, Morelos—, además de la incorporación formal del gobierno morelense al organismo de coordinación regional.

Fue en la Primera Sesión Ordinaria 2026, celebrada en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) que también fueron aprobados los nuevos Lineamientos Operativos del Consejo, un convenio modificatorio para fortalecer su funcionamiento y el inicio de la consulta pública para actualizar el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, considerado el principal instrumento de planeación territorial de la región.

La nueva conformación reconoce una región donde habitan cerca de 23 millones de personas, equivalentes al 17 por ciento de la población nacional, que genera alrededor del 28 por ciento del Producto Interno Bruto del país, lo que la convierte en el principal motor económico, financiero, científico, tecnológico y logístico de México.

En la sesión participaron representantes del Gobierno de México, así como las administraciones de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos, quienes coincidieron en fortalecer la coordinación para atender problemas comunes relacionados con movilidad, seguridad, agua, medio ambiente y desarrollo urbano.

Coordinación regional para seguridad, movilidad y medio ambiente

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada afirmó que el fortalecimiento institucional de la región responde a la necesidad de enfrentar desafíos que rebasan los límites administrativos.

“No podemos enfrentar desafíos metropolitanos del siglo XXI, con fronteras administrativas heredadas del siglo pasado. Nuestras entidades comparten una misma realidad”, sostuvo.

Señaló que la gobernanza del agua debe abordarse desde una perspectiva regional debido a que las entidades comparten la misma cuenca, acuíferos y riesgos ambientales.

Del mismo modo, destacó que la movilidad también exige coordinación permanente, al señalar que diariamente más de un millón de trabajadores y alrededor de 270 mil estudiantes realizan traslados entre las distintas entidades que integran la metrópoli.

En materia de seguridad, la mandataria capitalina propuso consolidar un modelo regional de actuación.

“Debemos proponernos crear la Policía Metropolitana, para que pueda ser más efectiva la estrategia común, compartir inteligencia, coordinar operativos, eliminar vacíos y duplicidades”, expresó.

Añadió que ya existen avances para la creación de un C5 Metropolitano, con el objetivo de fortalecer el intercambio de información y la coordinación operativa entre las entidades que integran la zona conurbada.

La mandataria también propuso impulsar un plan metropolitano de movilidad y acción climática, profundizar la integración del transporte público y desarrollar un programa regional de reforestación en los límites entre la Ciudad de México y el Estado de México, que abarcaría desde Tláhuac hasta Gustavo A. Madero y de Chalco a Ecatepec.

Proponen cooperación fiscal y nuevas comisiones

Como parte de las propuestas presentadas durante la sesión, Brugada planteó incorporar la cooperación fiscal dentro de la Comisión de Desarrollo Económico y Competitividad, con el propósito de evitar que empresas o contribuyentes cambien artificialmente su domicilio entre entidades para reducir el pago de impuestos.

“No proponemos nuevos impuestos, proponemos que los existentes se paguen correctamente y que nadie obtenga ventajas indebidas por las diferencias entre entidades”, afirmó.

La jefa de Gobierno también propuso ampliar las funciones de la Comisión de Salud para incluir el rubro de bienestar social, crear una nueva Comisión de Educación y Cultura, así como fortalecer la Comisión de Seguridad, Construcción de Paz y Acceso a la Justicia, incorporando entre sus prioridades la búsqueda metropolitana de personas desaparecidas.

Al cierre de su intervención, Brugada calificó el momento como una oportunidad para fortalecer las instituciones regionales.

“Vivimos un momento extraordinario. La historia nos brinda una gran oportunidad para construir por primera vez una gobernanza metropolitana democrática”, señaló.

También llamó a consolidar instituciones que trasciendan los periodos de gobierno y confirmó que la Ciudad de México está preparada para llevar a cabo la consulta pública e indígena del Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana del Valle de México, instrumento que permitirá definir la planeación territorial de la región en los próximos años.