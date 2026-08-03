Así puedes tramitar tu licencia de conducir en Edomex con las unidades móviles

Licencia de conducir Edomex | Semov llevará módulos móviles a estos municipios del Estado de México. (Secretaría de Movilidad del Estado de México)

La Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov) dio a conocer las ubicaciones de las unidades móviles de licencias que recorrerán distintos municipios durante esta semana, una alternativa para que los automovilistas realicen el trámite de forma más rápida y sin necesidad de acudir a un módulo fijo.

Este servicio busca acercar la expedición y renovación de licencias de conducir a los mexiquenses, por lo que las unidades se instalarán en plazas, presidencias municipales y otros puntos estratégicos. La recepción de documentos será de 9:00 a 17:30 horas, mientras que la atención concluirá a las 18:00 horas, de lunes a viernes.

¿Dónde estarán las unidades móviles para tramitar la licencia en Edomex?

Durante la primera semana de agosto, las unidades móviles visitarán municipios como Chapultepec, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, La Paz, Lerma, Mexicaltzingo, Nezahualcóyotl, Otzolotepec, San José del Rincón, Tepetlaoxtoc, Tepotzotlán, Texcoco, Tlalmanalco, Tultitlán y Zumpango.

Entre las sedes con mayor permanencia destacan:

Cuautitlán Izcalli : del 3 al 7 de agosto, en el estacionamiento de Outlets Punta Norte.

: del 3 al 7 de agosto, en el estacionamiento de Outlets Punta Norte. Nezahualcóyotl : del 3 al 7 de agosto, en la colonia Rey Neza, además de un módulo adicional el 7 de agosto en Valle de Aragón.

: del 3 al 7 de agosto, en la colonia Rey Neza, además de un módulo adicional el 7 de agosto en Valle de Aragón. Texcoco : del 4 al 8 de agosto, frente al Palacio Municipal.

: del 4 al 8 de agosto, frente al Palacio Municipal. San José del Rincón : del 4 al 8 de agosto, frente a la Presidencia Municipal.

: del 4 al 8 de agosto, frente a la Presidencia Municipal. Tultitlán: del 3 al 7 de agosto, frente a la delegación administrativa de la zona oriente.

¿Qué documentos necesitas para tramitar la licencia?

Los requisitos para tramitar la licencia tipo A, dirigida a conductores de vehículos particulares, son los siguientes:

Acta de nacimiento ( física o en formato digital ).

). CURP actualizada.

Identificación oficial vigente con fotografía, como la credencial para votar ( INE ).

). Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.

con una antigüedad no mayor a tres meses. Comprobante de pago de derechos .

. Aprobar el examen de conocimientos sobre el Reglamento de Tránsito del Estado de México, únicamente si se trata de un trámite por primera vez.

¿Cuánto cuesta la licencia de conducir en Edomex en 2026?

Para automovilistas y motociclistas, el costo de la licencia de conducir en el Edomex va de 777 a 1,848 pesos, dependiendo de la vigencia seleccionada. En el caso de los choferes de servicio particular, las tarifas van de 1,017 a 2,410 pesos, mientras que el permiso provisional tiene un precio de 3,694 pesos.

Otros trámites también tienen costos específicos: la reposición de la tarjeta de circulación cuesta 525 pesos, la calcomanía 118 pesos y la reposición de placas 1,390 pesos.