¿Cuáles son los requisitos para entrar a la Universidad Rosario Castellanos y dónde están sus planteles?

Universidad Rosario Castellanos | Requisitos, carreras y dónde están sus planteles. (Presidencia)

La Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) es una institución pública de educación superior que forma parte de la estrategia del Gobierno de México para ampliar el acceso a la universidad. Su modelo busca ofrecer más espacios para quienes concluyeron el bachillerato y desean estudiar una licenciatura, sin aplicar un examen de admisión tradicional.

Actualmente, la UNRC cuenta con una matrícula superior a los 94 mil estudiantes, ofrece más de 20 licenciaturas y tiene presencia en la Ciudad de México, varios estados del país y una modalidad a distancia con cobertura nacional. Sus programas se imparten en esquemas presencial, semipresencial y en línea.

¿Cuáles son los requisitos para ingresar?

Las personas interesadas en participar en una convocatoria de la Universidad Nacional Rosario Castellanos deben cumplir con los siguientes requisitos:

Haber concluido el bachillerato y contar con el certificado de estudios o una constancia de terminación.

o una constancia de terminación. Tener la CURP vigente .

. Contar con un correo electrónico personal de Gmail .

. Registrar sus datos personales y domicilio durante el proceso de inscripción en línea.

Una vez que el aspirante es aceptado, deberá presentar la documentación solicitada por la universidad, entre ella:

Certificado de bachillerato.

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio reciente.

Fotografías tamaño infantil.

¿La Universidad Rosario Castellanos aplica examen de admisión?

A diferencia de otras universidades públicas, la UNRC no realiza un examen de admisión. Como parte del proceso de ingreso, los aspirantes deben cursar el Programa de Ingreso (PIRC), un curso propedéutico en línea que forma parte del proceso de selección. Al concluir esta etapa y cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria, los estudiantes pueden continuar con su inscripción.

¿Dónde están los planteles de la Universidad Rosario Castellanos?

La universidad cuenta con sedes en la Ciudad de México y en distintos estados del país, además de una Unidad Académica de Licenciaturas a Distancia.

Planteles en la Ciudad de México

Azcapotzalco

Coyoacán

Gustavo A. Madero

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Cuauhtémoc

Milpa Alta

Planteles en otros estados

Naucalpan, Chimalhuacán y Chalco, Estado de México.

Comitán, Chiapas.

Tijuana, Baja California.

Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí.

Kanasín, Yucatán.

Zacapu, Múgica y Zitácuaro, Michoacán.

Además, la universidad ofrece una modalidad a distancia que permite estudiar desde cualquier entidad del país.

¿Qué carreras ofrece?

La oferta académica de la Universidad Nacional Rosario Castellanos está integrada por más de 20 licenciaturas en áreas sociales, administrativas, científicas y tecnológicas. Entre ellas se encuentran:

Administración y Comercio.

Ciencias Ambientales para Zonas Urbanas.

Ciencias de Datos para Negocios.

Ciencias de la Comunicación.

Contaduría y Finanzas.

Derecho y Criminología.

Derecho y Seguridad Ciudadana.

Desarrollo Comunitario para Zonas Metropolitanas.

Economía y Desarrollo Sostenible.

Filosofía e Historia.

Humanidades y Narrativas Multimedia.

Ingeniería en Control y Automatización.

Mercadotecnia y Ventas.

Psicología.

Relaciones Internacionales.

Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Turismo.

Urbanismo y Desarrollo Metropolitano.

De igual forma, la institución ofrece tres modalidades para cursar sus licenciaturas:

Presencial.

Semipresencial.

A distancia.

Estas opciones buscan facilitar que los estudiantes puedan combinar sus actividades laborales o personales con sus estudios universitarios.

Si deseas consultar información sobre el proceso de ingreso a la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), lo más recomendable es visitar el portal oficial de la institución. Ahí encontrarás las convocatorias vigentes, el calendario de admisión y toda la información necesaria para realizar el trámite.