Detienen a 4 que dañaron patrullas de la SSC tras persecución en Iztacalco

Detención Patrullas que fueron dañadas. (SSC)

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, por dañar una unidad de esta dependencia, tras una persecución en calles de la alcaldía Iztacalco.

Mientras los policías patrullaban en el cruce de las calles Plutarco Elías Calles y Primero de Mayo, colonia Santa Anita, fueron interceptados por un grupo de sujetos que circulaba en varias motocicletas, quienes, ocasionaron daños a la patrulla, por lo cual, los oficiales rápidamente iniciaron la persecución de los responsables.

Calles más adelante, alcanzaron a los implicados, a quienes, después de una revisión les aseguraron una motocicleta color negro, misma en la que viajaban.

Enseguida, los policías detuvieron a dos menores de 12 y 17 años, así como a dos sujetos de 20 y 24 años de edad y junto con el vehículo asegurado, los trasladaron ante el agente del Ministerio Público.