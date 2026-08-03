Manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy lunes 3 de agosto: ¿habrá otra marcha por el Examen UNAM 2026?

CDMX 3 de agosto Movilizaciones previstas en la Ciudad de México para este lunes 3 de agosto.

La primera semana de agosto inicia con algunas tensiones sociales que podrían afectar la rutina del trayecto capitalino debido a la presencia de protestas y concentraciones por parte de diversas organizaciones.

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se llevarán a cabo cinco concentraciones a lo largo de este lunes, incluyendo una protesta contra el examen de control decretado por la UNAM como resolución a la polémica reciente de presuntas trampas presentadas durante el Concurso de Selección a Licenciatura 2026, según lo dieron a conocer aspirantes inconformes con la decisión de la máxima casa de estudios.

Protesta UNAM contra el examen de control: ¿a qué hora y dónde será?

La polémica por el ingreso a licenciatura 2026 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) persiste hasta este lunes 3 de agosto, ya que la comunidad estudiantil ha programado una concentración en protesta contra el examen de control que la institución demandó a sus aspirantes seleccionados y seleccionadas.

De acuerdo con la convocatoria, aspirantes exigen que se respeten los resultados del examen de admisión a licenciatura 2026 de la UNAM, realizado en línea, además de oponerse a la aplicación del examen de control, el cual fue anunciado después de la reunión de autoridades universitarias y la Comisión Técnica.

La concentración se llevará a cabo en Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México a las 12:00 horas de este lunes y las autoridades no descartan la posibilidad de una marcha al interior de Ciudad Universitaria, lo que provocaría afectación de vialidades a la altura de Insurgentes Sur, como medida de protesta.

Concentraciones previstas en la CDMX este lunes 3 de agosto: estas son las zonas que podrían verse afectadas

La agenda de movilizaciones detalla cuatro concentraciones más, dos en la alcaldía Cuauhtémoc y dos más en Benito Juárez, cuyo horario está previsto entre la mañana y tarde de este lunes; por lo tanto, es importante que la población mantenga la información presente para evitar retrasos de vuelta a sus hogares.

Cuauhtémoc

La primera concentración en esta alcaldía será realizada por la Plataforma 4:20 a las 12:00 horas del mediodía, con punto de encuentro en Monumento a la Madre ubicado en avenida Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín.

Esta concentración tiene por objetivo realizar una Jornada Itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños; así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.

Por otra parte, la segunda movilización de la tarde en Cuauhtémoc, será dirigida por la acción colectiva Corazones en Búsqueda, creada con la finalidad de honrar, nombrar y mantener viva la memoria de familiares desaparecidos.

Esta concentración se congregará en el Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, ubicado en avenida Niños Héroes No. 102, colonia Doctores, y se realizará a las 14:00 horas de este lunes.

Benito Juárez

El Movimiento de Regeneración Sindical se reunirá durante el día (sin horario específico de inicio o conclusión de actividades) en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, que se ubica en avenida México Coyoacán No. 259 de la colonia General Anaya.

De acuerdo a lo que marca la agenda de movilizaciones, este colectivo establecerá mesas de recolección de firmas en contra del Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas, en el marco de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”.

Mientras tanto, a las 9:30 horas de esta mañana, las Víctimas del Delito de Despojo en la Ciudad de México se concentrarán en la avenida Coyoacán y Matías Romero, con el propósito de fortalecer las investigaciones relacionadas con el delito de despojo de inmuebles, garantizar la restitución de las propiedades a sus legítimos propietarios y asegurar una actuación oportuna, imparcial y eficaz de las instituciones de procuración e impartición de justicia, a fin de combatir la impunidad y proteger sus derechos como víctimas.

Según las autoridades, no se descarta la afectación de vialidades como medida de protesta para exigir el cumplimiento de sus demandas.