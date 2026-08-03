Marcha de alumnos seleccionados de la UNAM este 3 de agosto: hora y lugar de protesta contra examen de control

Examen UNAM Alumnos aceptados pedirán que no se repita por segunda ocasión. (cuartoscuro)

Tras la decisión emitida el pasado 31 de julio de aplicar un examen de control a todos los estudiantes que pasaron la polémica prueba que se les aplicó, aspirantes a la máxima casa de estudios marcharán con el objetivo de que se respeten sus resultados este lunes.

¿Por qué marcharán aspirantes a la UNAM?

Luego de que se presentaran irregularidades en el examen de ingreso a la UNAM, el cual se realizó completamente en línea, la institución creó una comisión para que se revisaran resultados y, de encontrarse con que sí hubo fraude, realizar un segundo examen presencial o incluso cancelar evaluaciones a aquellos que incurrieron en trampa.

El viernes pasado, el rector de la universidad, Leonardo Lomelí Vanegas anunció la decisión de que los estudiantes que pasaron el primer examen deberán tomar un segundo examen de control para demostrar que son merecedores de ingreso.

Algunos alumnos ya se habían reunido a exigir que no se repitiera el examen el 28 de julio, un día después de que otra concentración se manifestara a favor de un segunda prueba. Debido a que en aquella ocasión aún no se daba a conocer el fallo de la universidad, la asistencia fue tan sólo de 30 personas.

¿Dónde será marcha de la UNAM?

Los aspirantes se reunirán rente a la Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, en Ciudad Universitaria, Coyoacán.

Al igual que primera manifestación, no se descarta que los protestantes bloqueen avenida Insurgentes. Se espera un asistencia de 200 personas, de acuerdo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.