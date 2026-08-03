Hoy No Circula del lunes 3 de agosto de 2026: ¿qué autos descansan este lunes en CDMX y Edomex?

Hoy No Circula | Lunes 3 de agosto (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

El programa Hoy No Circula aplicará este lunes 3 de agosto de 2026 en la Ciudad de México (CDMX) y en los 18 municipios conurbados del Estado de México (Edomex), con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire.

Si tienes pensado salir este lunes, es importante verificar si tu vehículo puede circular para evitar multas y sanciones.

¿Qué autos no circulan el lunes 3 de agosto?

De acuerdo con el calendario habitual del programa Hoy No Circula, este lunes 3 de agosto deberán suspender su circulación los siguientes vehículos:

⁠Engomado amarillo.

⁠Terminación de placas 5 y 6.

Holograma 1 y 2.

La restricción estará vigente de las 5:00 a las 22:00 horas.

¿Qué vehículos están exentos?

Podrán circular con normalidad:

⁠Vehículos con holograma 00 y 0.

⁠Autos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

⁠Transporte público.

⁠Vehículos destinados a servicios de emergencia.

⁠Unidades con permisos especiales otorgados por las autoridades ambientales.

¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Los automovilistas que incumplan el programa pueden ser sancionados con una multa equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), además de que el vehículo puede ser remitido al depósito vehicular, dependiendo del procedimiento aplicado por las autoridades.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Hasta el momento, no se ha anunciado la activación del Doble Hoy No Circula para este lunes 3 de agosto de 2026. Este esquema únicamente entra en vigor cuando las autoridades ambientales decretan una Contingencia Ambiental por altos niveles de contaminación.

Se recomienda a los conductores mantenerse atentos a los avisos oficiales durante el transcurso del día, ya que las condiciones de calidad del aire pueden cambiar y provocar la aplicación de medidas extraordinarias.