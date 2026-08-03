Edomex reconoce a Cepanaf por 48 años de protección de la naturaleza y seres sintientes

Cepanaf

El Gobierno del Estado de México reconoció la labor que durante 48 años ha realizado la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf) en favor de la conservación de los recursos naturales, la protección de la vida silvestre y el bienestar animal.

Alma Diana Tapia Maya, titular de la Cepanaf, agradeció el compromiso de las más de 500 personas que integran esta Comisión, que diariamente contribuyen al desarrollo sustentable de la entidad mediante programas y acciones encaminados a reducir el deterioro de los ecosistemas.

El objetivo de la institución es conservar las Áreas Naturales Protegidas, así como administrar parques y espacios destinados a la educación ambiental, la recreación y la conservación de la biodiversidad.

Durante la actual administración en el estado, se incorporó de manera integral el bienestar animal. Desde octubre de 2025, se impulsa la Estrategia CERA (Captura, Esteriliza/Educa, Resguarda/Retorna y Adopta), como una política pública orientada a prevenir el abandono, fortalecer la tutela responsable y mejorar la calidad de vida de los animales de compañía.

Esta estrategia ha brindado más de 19 mil servicios veterinarios y se han acercado servicios gratuitos y orientación a familias de distintos municipios.

Uno de los principales referentes de esta Comisión Estatal, es el Parque Ecológico Zacango, que alberga a mil 300 ejemplares, de los cuales 109 especies se encuentran en alguna categoría de riesgo, bajo programas de cuidado y manejo especializado.

Zacango también participa en acciones para la preservación del lobo gris mexicano, con 19 ejemplares bajo un programa de conservación, así como en la protección del cóndor de California, con tres ejemplares bajo cuidado humano y trabajo coordinado con el Comité Trinacional para su conservación.

A estas labores se suma el trabajo de los parques recreativos, espacios de educación ambiental, conservación y recreación responsable al servicio de las familias como el Centro Ceremonial Otomí, próximo a celebrar 46 años como referente cultural de la entidad.

La Cepanaf reforzó los trabajos de conservación mediante jornadas silviculturales, mantenimiento de senderos, manejo forestal, reforestación y acciones de prevención y atención de incendios, con el propósito de mantener ecosistemas más sanos y resilientes.