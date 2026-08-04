El 93% de los delitos en México no se denuncian; ello limita la capacidad de respuesta

Cámaras del C5, claves para combatir criminalidad en principales ciudades del país (La Crónica de Hoy)

Ante el incremento de la movilidad durante las vacaciones de verano, uno de los principales desafíos para los Centros de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) es garantizar lo mejor posible la seguridad de las personas para lo cual se requiere lograr que toda la infraestructura tecnológica instalada opere de forma coordinada para responder con mayor rapidez a las emergencias.

Así lo señaló Mauricio Swain, experto en seguridad tecnológica, quien explicó que durante la temporada vacacional aumenta la actividad en destinos turísticos y carreteras, lo que también incrementa la demanda de atención de los servicios de emergencia. Sin embargo, Swain destacó que uno de los principales obstáculos sigue siendo la falta de denuncias.

De acuerdo con cifras, 93.2% de los delitos ocurridos en 2024 —equivalentes a aproximadamente 33.5 millones de casos— no fueron denunciados, lo que genera una importante “cifra negra” que dificulta conocer la dimensión real de la incidencia delictiva.

A ello se suma que durante 2024 se registraron más de 54.9 millones de llamadas a los servicios de emergencia 911, 089 y otros números de tres dígitos; sin embargo, 74.6% fueron improcedentes, ya sea por llamadas de broma, errores o solicitudes que no correspondían a una emergencia.

“Cada llamada improcedente puede significar que una persona que realmente necesita ayuda tenga que esperar más tiempo para recibir atención”, advirtió.

El también Chief Revenue Officer (CRO) de Kabat One, establece que México cuenta con una importante infraestructura de videovigilancia y monitoreo, pero aún existen áreas de oportunidad para integrar los distintos sistemas que operan de manera independiente.

“Hoy el reto ya no es tener más cámaras, sino coordinar toda la información que ya se genera para convertirla en acciones operativas que ayuden a proteger a la ciudadanía y a los turistas”, afirmó

Para el directivo, la evolución de los C5 debe orientarse hacia plataformas capaces de integrar videovigilancia, sistemas de despacho, mapas de geolocalización, reconocimiento de placas y herramientas de analítica que permitan actuar antes de que una situación escale.

“México enfrenta una enorme presión turística. Integrar datos, homologar procesos y coordinar instituciones permitirá ofrecer tiempos de respuesta más eficientes y salvar vidas”, estableció

Entre las aplicaciones más relevantes mencionó la detección automática de accidentes, concentraciones inusuales de personas o vehículos relacionados con hechos delictivos, información que puede enviarse de forma inmediata a los operadores para coordinar la respuesta de policías, cuerpos de emergencia y otras instituciones.

“La temporada vacacional exige que los centros de comando operen como verdaderos centros de decisión y no únicamente como espacios de monitoreo”, señaló.

Asimismo, destacó el potencial de tecnologías como los lectores automáticos de placas, los mapas de conciencia situacional, las aplicaciones ciudadanas y los botones de pánico, herramientas que permiten validar incidentes con mayor rapidez y mejorar la coordinación entre las distintas corporaciones de seguridad.

Actualmente, Kabat One participa en proyectos de seguridad pública en entidades como Puebla, Michoacán, Chiapas, Oaxaca, Tamaulipas, Baja California, Morelos y Jalisco, donde sus plataformas contribuyen a integrar información operativa para fortalecer la capacidad de respuesta de los centros de comando.

El especialista subrayó que frente al crecimiento del turismo, nacional e internacional, fortalecer la interoperabilidad tecnológica será uno de los principales factores para mejorar la atención de emergencias y brindar mayor seguridad a millones de personas durante los periodos vacacionales.