RTP inicia prueba piloto de dos rutas locales en zonas altas de Tlalpan

La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) inició una prueba piloto de 60 días con dos nuevas rutas locales en la alcaldía Tlalpan, con el propósito de mejorar la movilidad de habitantes de las zonas altas de San Miguel Topilejo y fortalecer la conexión con la Línea 1 del Metrobús.

Cada una de las rutas atenderá diariamente a más de mil 700 personas y operará bajo la modalidad de servicio expreso, con una tarifa de cuatro pesos por viaje, pagadera mediante la Tarjeta de Movilidad Integrada.

El servicio será gratuito para niñas y niños menores de cinco años, personas con discapacidad y adultos mayores.

La primera ruta enlaza San Miguel Topilejo con la estación La Joya de la Línea 1 del Metrobús, en ambos sentidos. Contará con 32 puntos de ascenso y descenso, un recorrido de 28.4 kilómetros y un tiempo estimado de traslado de 45 minutos.

La segunda conectará el Auditorio Ejidal con la misma estación del Metrobús. Este trayecto tendrá 22 ascensos y descensos, recorrerá 24.4 kilómetros y el tiempo estimado de viaje será de 25 minutos.

Horarios sujetos a evaluación

Las dos rutas prestarán servicio de lunes a viernes, de las 05:00 a las 23:00 horas.

Las autoridades señalaron que los horarios fueron definidos con base en los periodos de mayor demanda para atender principalmente a personas trabajadoras, estudiantes y madres de familia que realizan actividades cotidianas.

Durante la etapa de prueba, los horarios podrán modificarse conforme a las necesidades detectadas y los resultados de la evaluación.

Buscan mejorar la movilidad en comunidades de la zona alta

La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que la implementación de estas rutas deriva de planteamientos realizados por habitantes de las zonas altas de Tlalpan y forma parte de una estrategia para ampliar las opciones de transporte público en esa región de la ciudad.

Para poner en operación los nuevos recorridos también participaron autoridades de la alcaldía Tlalpan, que realizaron trabajos de poda de árboles, mejoramiento de infraestructura urbana y liberación de vialidades para facilitar el tránsito de las unidades.

El Gobierno capitalino indicó que la prueba piloto permitirá evaluar el funcionamiento de ambas rutas y determinar los ajustes necesarios antes de definir su permanencia, con el objetivo de ampliar las opciones de transporte para la población de esta zona de la alcaldía.