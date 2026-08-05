Incrementaron 60% reportes por delitos sexuales durante el mundial

Delito sexual durante Mundial 2026

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México informó durante el periodo mundialista que contempla a junio y julio del 2026, hubo un incremento del 60 por ciento en las llamadas y chats entrantes a la Línea Nacional Contra la Trata de Personas.

Sin embargo, no todos los reportes ingresados corresponden a casos de Trata, seis de cada 10 casos estuvieron relacionados con algún crimen distinto a la trata de personas, como delitos de carácter sexual y patrimonial como robos, así como delitos relacionados con violencia digital y violencia familiar.

Estos reportes, puntualizó el Consejo, representan un incremento de siete puntos porcentuales respecto al año anterior. En lo que respecta a los casos reportados que pudieron clasificarse como trata de personas, hubo un aumento de cino puntos.

Otro hallazgo del periodo mundialista exhibe un crecimiento de nueve puntos de casos reportados de otras entidades de la República. Si bien, el Estado de México se mantiene en 2026 como la Entidad con más casos reportados, Jalisco pasó de ser la cuarta a la segunda con más casos denunciados en 2026.

Además, el periodo mundialista no modificó la dinámica general del delito, pero sí acentuó la demanda de servicios sexuales de mujeres contratados por turistas de todas partes del mundo, en particular de mujeres mexicanas, eso se deduce a partir de que el número de víctimas mujeres de nacionalidad mexicana incrementó a 90 por ciento, en comparación con el 43 por ciento de víctimas mexicanas reportadas durante el 2025, año en el que víctimas de origen extranjero tuvieron mayor demanda.

Estas víctimas fueron enganchadas por falsas ofertas de empleo, que se posicionó como la principal forma de captura durante el periodo mundialista, cuatro de cada 10 diez casos se originaron a partir de una supuesta propuesta laboral, principalmente con trabajos como meseras, recepcionistas, masajistas, mucamas o en algún supuesto servicio doméstico, de cuidados, o de entretenimiento para adultos.

Los bares (swinger, table dance y clubes nocturnos) pasaron a ocupar el primer lugar donde se llevó a cabo la explotación, mientras que, en 2025, el principal lugar fue en residencias/ casa habitación en un 28 por ciento.

Tatándose de infancias, las víctimas pasaron a cinco de cada 10, donde la prostitución ajena y otras formas de explotación sexual creció en 36 puntos porcentuales durante el periodo Mundialista.

La segunda modalidad de Trata de Personas más reportada en el caso de niñas, niños y adolescentes fue la “Utilización de personas menores de 18 años en actividades delictivas”; esto contrasta con los datos arrojados en mismo periodo del 2025, año en el que la segunda modalidad con más casos reportados fue la de “Trabajo o servicios forzados;” y se explica porque generalmente las y los turistas suelen estar desorientados pues no conocen el entorno en el que están, portan efectivo, documentos, celulares y equipaje valioso, y un menor de edad genera menos sospechas en espacios turísticos, transporte o zonas concurridas, lo que facilita acercarse a posibles víctimas, mientras a distancia el adulto permanece observando sin mayor riesgo.

Finalmente, explicó el Consejo Ciudadano, por lo que refiere a los casos canalizados a la autoridad en el periodo mundialista, se observó una actuación más ágil y coordinada por parte de las autoridades, reduciendo los tiempos de atención de uno a cuatro días en promedio y de tres meses a un mes para dar inicio a un operativo, propiciando respuestas más articuladas.

De acuerdo con los datos del Consejo Ciudadano, esa institución contribuyó con sus reportes a la apertura de siete carpetas de investigación y en Terminales de Autobuses se pusieron a buen resguardo a 26 personas para evitar fueran víctimas de un delito, entre las cuales 12 por ciento fueron niñas, niños y adolescentes.

De manera general, en el caso de niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual, ésta pasó de 30.7 por ciento a 44.8 por ciento.

Esta situación refleja que la niñez y la adolescencia enfrentan riesgos crecientes derivados del uso intensivo de tecnologías digitales, la exposición en redes sociales y la interacción cotidiana en plataformas de comunicación y entretenimiento.

Al analizar específicamente los casos relacionados con Material de Abuso Sexual Infantil (MASI), durante el periodo analizado de 2025 a 2026, fueron identificadas mil 131 víctimas, lo que representa un incremento considerable respecto al periodo anterior, cuando se registraron 696 víctimas.

Las mujeres representan 57 por ciento de las víctimas de MASI, mientras que los hombres constituyen 37 por ciento, lo que confirma que la explotación sexual digital afecta a ambos sexos, aunque mantiene una mayor incidencia sobre niñas y adolescentes.

La Crónica de Hoy 2026