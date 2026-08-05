Pide diputada a la FGJ informe sobre feminicidio cometido en PRD Cuajimalpa

Nora Arias en el Congreso CDMX

El grupo parlamentario del PRD en el Congreso de la Ciudad de México, presentó un punto de acuerdo para que la Fiscalía General de Justicia local presente un informe puntual y minucioso, sobre las investigaciones del presunto feminicidio cometido en las instalaciones del PRD en Cuajimalpa el pasado 14 de octubre de 2025.

La diputada Nora Arias detalló que a nueve meses de los hechos, no se tiene conocimiento sobre el curso de las investigaciones, ni las sanciones para las y los presuntos responsables.

“El pasado 07 de julio del 2025, las instalaciones del Partido de la Revolución Democrática Ciudad de México en Cuajimalpa, fueron tomadas por un grupo de choque, ajeno a nuestro instituto político, ubicado en la calle Castillo León 215, Colonia Cuajimalpa.

“Cabe señalar que por estos hechos existe una carpeta de investigación ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con el número CI-FICUJ/UAT-CUJ-1/UI-1S/D/01379/07-2025)”, destacó.

Arias Contreras, mencionó que derivado de los hechos, el 14 de octubre del 2025, en dicho inmueble se suscitó un presunto feminicidio crimen no ha sido esclarecido por la Fiscalía General de la Ciudad de México, pese a la gravedad del delito, máxime por haber ocurrido al interior de un inmueble con previa investigación judicial.

La diputada advirtió que dicho delito no puede ni debe quedar impune, sobre todo, por tratarse de un hecho tan grave, por el cual una mujer perdió la vida.

“No descansaremos hasta que haya justicia por este feminicidio y las o los responsables paguen por ello”, aseguró al señalar que es deber y obligación de las autoridades informar, llegar hasta las últimas consecuencias y emitir sanciones con base a la ley.

Las omisiones representan impunidad ante un hecho que precisa acciones inmediatas”, afirmó.

“No podemos permitir silencio, ni complicidad por parte de las autoridades encargadas de investigar y esclarecer el presunto feminicidio dado que han pasado nueve meses y no hay un reporte de la Fiscalía General de la Ciudad de México o de la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio en la Ciudad de México”.

Para finalizar, señaló que la procuración de justicia no puede, ni debe estar condicionada a intereses o complicidades, ésta debe realizarse bajo los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo y responsabilidad.

Por lo que señaló que es necesario que la Fiscalía remita un informe detallado sobre el avance de las investigaciones sobre estos hechos.