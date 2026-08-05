Capturan por segunda vez a “El Chícharo”, de “La Unión Tepito” en Bosques de Aragón

s señalado como operador de Irving Jonathan Herrera Sánchez, alias “El Irving”

Fue detenido Giovanni Rodríguez Ramírez, alias “El Chícharo”, integrante de una célula delictiva vinculada con “La Unión Tepito”.

“El Chícharo” se dedica a la venta y distribución de narcóticos en la zona Centro.

Es señalado como operador de Irving Jonathan Herrera Sánchez, alias “El Irving”. También fue detenida Sara Isabel Barrera Garduño, de 37 años.

Las investigaciones arrojaron que “El Chícharo” y Sara Isabel se desplazaban mayormente en el municipio de Nezahualcóyotl. Por lo tanto, autoridades dieron seguimiento a distintas denuncias por la venta y distribución de narcóticos.

Las autoridades implementaron un dispositivo de seguridad perimetral y ejecutaron la orden de cateo en un inmueble en la calle Bosques de Europa, colonia Bosques de Aragón, el cual era utilizado para el almacenamiento de droga.

Los policías aseguraron 554 dosis de cocaína, 64 dosis de marihuana, un arma de fuego con cartuchos útiles, dos equipos telefónicos, un vehículo y una motoneta.

Segunda detención de “El Chícharo”

Este criminal fue detenido por primera vez el 22 de septiembre del 2025, tras un cateo en la colonia Bosques de Aragón, en Nezahualcóyotl, en las calles Bosques de Irán y Bosques de los Continentes.

En esos despliegues policiales también fueron capturados Akim Plata Tarando, Sara Barrera Garduño, Sara Isabel Barrera Garduño, Yatziri Berenice Martínez Carrillo y Nancy Jovana Carrillo Barrera.

Los lugares fueron identificados como posibles centros de almacenamiento y embalaje de narcóticos, tras trabajos de inteligencia y seguimiento ministerial.

“Irving” opera desde reclusión

“El Irving”, uno de los líderes de La Unión Tepito, fue detenido el 15 de septiembre de 2025 en la esquina de la calle Beethoven y el Eje Central Lázaro Cárdenas, de la alcaldía Cuauhtémoc. Según los reportes oficiales, “El Irving” circulaba en una camioneta acompañado de una joven de 22 años, quien aseguró ser de origen colombiano.

Los agentes de inteligencia habían seguido sus movimientos, lo identificaron cuando acudió a una chelería de la colonia Guerrero, donde meseras le llevaron bebidas alcohólicas hasta su automóvil.

Un tatuaje en una de las manos del delincuente, que la policía de inteligencia observó a través de las cámaras de videovigilancia, fue el indicio con el que corroboraron que se trataba del líder de la Unión Tepito.

Un tatuaje en una de las manos del delincuente, que la policía de inteligencia observó a través de las cámaras de videovigilancia, fue el indicio con el que corroboraron que se trataba del líder de la Unión Tepito.

Posteriormente, lo siguieron hasta confirmar que el sujeto se encontraba en una de sus zonas de resguardo. Fue entonces cuando, al notar que portaba un arma, los uniformados le marcaron el alto.

Otras personas al servicio del “Irving” han caído. En febrero fueron detenidos Carlo Gael Segura Palacios, alias “El Gansito”, a su pareja sentimental, Celem Daniela García Muñoz, alias “Cel”, así como a Karla Verónica Segura Palacios y a Amparo Verónica Palacios González, hermana y madre del criminal, respectivamente.

Estos sujetos forman parte del grupo delictivo “La Unión Tepito”, al servicio de “El Irving” y el “Macgyver”, para ejecutar el cobro de piso, venta de mercancía robada, despojo de inmuebles, tráfico de armas de fuego, homicidio y a la compra, venta y distribución de narcóticos.