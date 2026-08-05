Metrópoli

Revisa la aplicación de prohibiciones de circulación para el día de hoy en la capital del país

Hoy No Circula miércoles 5 de agosto: Restricciones vehiculares CDMX y EDOMEX

Por Crónica Digital
Aspectos panorámicos del Distribuidor de la Concordia el cual conecta la Calzada Ignacio Zaragoza, Ermita Iztapalapa, así como la Autopista México-Puebla. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM
Hoy No Circula | miércoles 5 de agosto (Rogelio Morales Ponce)

Llegamos a la mitad de la primera semana del mes, donde las marchas y manifestaciones siguen siendo las principales en afectar la circulación en la capital del país y la zona metropolitana. Además las altas temperaturas se mantienen junto con las probabilidades de lluvia durante la tarde y noche en la mayoría de las alcaldías. Mientras tanto, las prohibiciones de circulación se aplicarán con regularidad este miércoles 5 de agosto para autos y motocicletas con engomado color rojo (placas terminadas en 3 y 4) que tengan holograma de verificación 1 o 2.

Vehículos Exentos del Hoy no circula, miércoles 5 de agosto:

  • Hologramas 00 y 0: Vehículos con estos hologramas pueden circular sin restricciones.
  • Vehículos eléctricos e híbridos: Están exentos del programa.
  • Motocicletas, taxis, transporte público y de carga: No están sujetos a las limitaciones del Hoy No Circula.
  • Vehículos de personas trabajadoras de la salud: Siempre que cuenten con el tarjetón autorizado.

Al no haber contingencia ambiental, estas son las medidas regulares y habituales para los días miércoles en la Ciudad de México y Estado de México.

Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula:

  • Atizapán de Zaragoza
  • Coacalco de Berriozábal
  • Cuautitlán
  • Cuautitlán Izcalli
  • Chalco
  • Chimalhuacán
  • Ecatepec de Morelos
  • Huixquilucan
  • Ixtapaluca
  • La Paz
  • Naucalpan de Juárez
  • Nezahualcóyotl
  • Nicolás Romero
  • Tecámac
  • Tlalnepantla de Baz
  • Tultitlán
  • Valle de Chalco Solidaridad
  • Toluca

¿En qué horarios aplica el Hoy no circula?

Recuerda que estas restricciones vehiculares aplican en el horario de 5:00 y hasta las 22:00 horas, por lo que únicamente podrás circular fuera de este lapso si tienes un vehículo al que le toque descansar el día de hoy.

Multas y sanciones por no respetar el Hoy No Circula

Las patrullas con oficiales de tránsito en la Ciudad de México podrían detenerte, llevar tu auto a un deposito vehicular e imponerte una multa que va desde los 2,074.80 y hasta 3,112.20 pesos, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito

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