Daiso llega a México: la famosa “tienda de dólar” japonesa abrirá sus puertas en septiembre

Daiso llega a México | La "tienda de dólar japonesa" llega a México con miles de productos. (X / @oscar_report)

La cadena japonesa Daiso confirmó su llegada a México con la apertura de sus dos primeras sucursales durante septiembre de 2026, marcando el inicio de su expansión en el país. Además, prevé inaugurar tres sucursales más antes de que termine el año.

DAISO 🇯🇵llega a MÉXICO 🇲🇽

La cadena japonesa de tiendas de novedades inicia su expansión en Septiembre con 2 tiendas:

📍DAISO Mundo E

📍DAISO Multiplaza Izcalli



Ofrecerán más de 17,000 productos distintos.

3 tiendas más abrirán antes de que concluya 2026

(Imágenes ilustrativas) pic.twitter.com/5cOk1m3JfR — Oscar (@oscar_report) August 5, 2026

Cada tienda contará con alrededor de 17 mil productos, que incluyen artículos para el hogar, cocina, papelería, organización, limpieza, belleza, decoración, alimentos y accesorios de temporada.

Estas inauguraciones serían el ingreso oficial de una de las cadenas de tiendas de descuento más populares de Japón al mercado mexicano, donde buscará adaptar su oferta a las necesidades y gustos de los consumidores.

¿Qué es Daiso y por qué es tan popular?

Fundada en Japón en 1977, aunque sus orígenes se remontan a un negocio de venta ambulante iniciado en 1972, Daiso revolucionó el comercio minorista al popularizar el formato de tiendas de 100 yenes, ofreciendo productos prácticos y de buena calidad a precios accesibles.

Actualmente opera 5,891 tiendas en 26 países y regiones, de las cuales más de 1,100 se encuentran fuera de Japón. Su catálogo supera los 70 mil productos, de los cuales cerca del 90% son de marca propia.

Daiso se ha ganado la preferencia de millones de consumidores gracias a su lema “precios impresionantes y calidad impresionante”, ofreciendo productos cuyo nivel de calidad suele superar las expectativas para su precio.

¿Qué podrás encontrar en Daiso México?

Uno de los principales atractivos de la marca es la enorme variedad de productos disponibles. Entre ellos destacan:

Papelería y artículos escolares.

Utensilios de cocina.

Organizadores para el hogar.

Productos de limpieza.

Cosméticos y accesorios de belleza.

Decoración.

Snacks y alimentos.

Productos de temporada.

Muchos de estos artículos se han vuelto virales en redes sociales por su diseño, funcionalidad y precio accesible, especialmente los organizadores, accesorios para el hogar y productos de belleza.

¿Dónde abrirán las primeras tiendas?

Las primeras sucursales estarán ubicadas en:

Mundo E, en Tlalnepantla , Estado de México.

, Estado de México. Multiplaza Izcalli, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

La empresa informó que ambas abrirán sus puertas a finales de septiembre, aunque todavía no ha dado a conocer la fecha exacta de inauguración.